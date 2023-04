Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B 292 bei Osterburken

Osterburken/Adelsheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 12.35 Uhr auf der B 292, kurz vor dem Eckenbergtunnel.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 72-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der B 292 in Fahrtrichtung Adelsheim unterwegs und beabsichtigte, vor dem Eckenbergtunnel nach links in Richtung Adelsheim abzubiegen. Hier missachtete er den Vorrang eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 19-jährigen VW-T-Roc-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des VW Golf und seine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des VW T-Roc wurde ebenfalls leicht verletzt, seine 51-jährige Beifahrerin und eine 14-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt, weshalb auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Sachschaden beträgt rund 30 000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Buchen geführt.



