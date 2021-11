Zwei Kandidaten treten an

Osterburken. Zwei Kandidaten werden am Sonntag, 5. Dezember, bei der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Osterburken auf dem Stimmzettel stehen. Neben dem amtieren Bürgermeister Jürgen Galm (CDU), der eine weitere Amtszeit anstrebt, hat Benjamin Henn (unabhängiger Kandidat) seine Bewerbungsunterlagen fristgerecht im Osterburkener Rathaus abgegeben. Bewerbungsschluss war am Montag um 18 Uhr. Direkt im Anschluss tagte der Gemeindewahlausschuss unter der Leitung von Martin Brümmer im Bürgersaal des Osterburkener Rathauses in einer öffentlichen Sitzung. Alle Kandidaten wurden zugelassen.

Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, findet am Sonntag, 19. Dezember, ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Fall würde die einfache Mehrheit reichen, um Bürgermeister zu werden.

Gemeinderatssitzung

Für nächsten Dienstag, 16. November, um 19.30 Uhr wurde eine öffentliche Gemeinderatssitzung in der Baulandhalle in Osterburken angesetzt. Der bisher einzige Tagesordnungspunkt sieht vor, einen Termin für die öffentliche Kandidatenvorstellung zu finden, damit die Bürger die Möglichkeit erhalten, Jürgen Galm und Benjamin Henn persönlich kennenzulernen. nb