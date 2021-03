Osterburken. Ein 34-Jähriger hat am vergangenen Freitagabend gegen 23.30 Uhr den Zugbegleiter einer Regionalbahn am Bahnhof Osterburken geschlagen und anschließend die Weiterfahrt des Zuges blockiert, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 34-jährige Mann auf dem Weg zum abfahrbereiten Zug offenbar zunächst mehrere Gleise unbefugt überschritten und soll daraufhin den Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer der Bahn beleidigt haben.

Als ihm der 32-jährige Zugbegleiter daraufhin von der Fahrt ausschloss, versuchte sich der deutsche Staatsangehörige im Türbereich offenbar an dem Bahnmitarbeiter vorbeizudrängeln. In der Folge soll er dem 32-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben. Dem Zugbegleiter gelang es hierbei wohl durch eine Ausweichbewegung nur am Kinn touchiert zu werden, so dass er trotz des Vorfalls unverletzt blieb. Im Anschluss verließ der Angreifer den Zug wieder, blockierte allerdings kurzfristig die Abfahrt der Regionalbahn, indem er sich offenbar vor diese in den Gleisbereich stellte.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Buchen nahmen den Mann vorläufig fest und übergaben den mit 2,1 Promille Alkoholisierten kurze Zeit später an eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn. Der im Neckar-Odenwald-Kreis wohnhafte 34-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung rechnen.

Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Bundespolizei unter Telefon 07131/8882600 melden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren