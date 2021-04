Osterburken. Nachhaltige Mobilität steht im Fokus – nun wird auch die bereits „grüne Alternative“ zum Auto noch grüner: Für die elektrisch betriebenen Züge im Land stellt das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg den Betrieb der Züge auf Ökostrom um. Hierzu sind entsprechende Vereinbarungen mit Eisenbahnverkehrsunternehmen wie zum Beispiel DB Regio, Abellio und Go-Ahead abgeschlossen worden oder in Vorbereitung.

„In den Stuttgarter Netzen sind wir zukünftig vollständig mit Ökostrom unterwegs. 80 Prozent der elektrisch fahrenden Züge in Baden-Württemberg werden dann mit Ökostrom betrieben. Und wir sind dabei, auch die verbleibenden 20 Prozent in diesem Jahr umzustellen. Mit dem konsequenten Einsatz von Ökostrom verringern wir den ökologischen Fußabdruck der Mobilität im Land weiter konsequent. Ein Logo an den Zügen wird den Bahnfahrenden zeigen, wo sie grün unterwegs sind“, so Verkehrsminister Winfried Hermann MdL am Mittwoch in Stuttgart. Auch in Osterburken und Lauda sollen dann Züge mit Ökostrom versorgt werden.

Für den Einsatz grünen Stroms wird das Land Baden-Württemberg 2021 über eine Million Euro aufwenden. Der konsequente Einsatz von Ökostrom ab diesem Jahr bedeutet, dass nur noch Strom aus Wind-, Sonne- oder Wasserquellen genutzt wird, welche bei der Erzeugung des Stroms kein CO2 emittieren. Das spart viele Tonnen klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids: Pro Kilowattstunde werden nach dem Strommix im Bahnnetz circa 300 Gramm des Klimagases freigesetzt. Ein moderner Triebzug verbraucht ungefähr 9,85 Kilowattstunden Strom pro Kilometer Fahrleistung abzüglich der wieder ins Netz eingespeisten, rückgewonnenen Bremsenergie.

Von den Zügen der AVG im Großraum Karlsruhe bis hin zur Schwarzwaldbahn: Auf 80 Prozent aller elektrifizierten Strecken sind die Fahrgäste ab diesem Jahr mit klimaneutral produziertem Strom unterwegs.

So werden die Züge der Strecke zwischen Tübingen und Heilbronn über Mosbach bis nach Osterburken mit Ökostrom versorgt. Auch zwischen Stuttgart, Osterburken und Lauda soll nur noch mit nachhaltig erzeugtem Strom gefahren werden. Auch der Anteil der elektrifizierten Bahnstrecken im Land, der aktuell bei 68 Prozent über dem Bundesschnitt liegt, wird sich weiter erhöhen. So finden auf der „Südbahn“ zwischen Ulm, Friedrichshafen und Lindau aktuell die letzten Arbeiten zur Elektrifizierung statt.

Auch im württembergischen Allgäu zwischen Memmingen, Leutkirch, Wangen und Lindau sind ab Dezember 2021 neue elektrische Züge im Nahverkehr im Einsatz. Bereits abgeschlossen ist die Elektrifizierung von über 100 Kilometern Bahnstrecke der Breisgau-S-Bahn. Weitere Planungen laufen: „Wir sind hier so aktiv wie kein anderes Bundesland“, so Minister Hermann.

