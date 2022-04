Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterburken. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person am Montagnachmittag einen geparkten Skoda in Osterburken beschädigt. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr hatte eine 58-Jährige laut Polizei ihr Auto auf einem Parkplatz in der Prof.-Schumacher-Straße abgestellt. In der Stunde hat der oder die Unbekannte den Unfall verursacht. Anstatt zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin mit ihrem Fahrzeug davon. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Unbekannte geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2