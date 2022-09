Zeuge verhindert Diebstahl in Osterburken

Osterburken. An einem Umspannwerk in Osterburken machten sich in der Nacht auf Donnerstag zwei Unbekannte zu schaffen. Gegen Mitternacht hörte ein Zeuge, wie sich zwei Personen unterhielten und wohl Arbeitsgerät bedienten. Als er auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Personen in einem weißen sprinterähnlichen Kastenwagen mit rotweißen Warnbaken auf der Hintertür. Der Transporter fuhr in Richtung Wemmershof davon, so der Polizeibericht. Der Zeuge meldete sich in der Folge bei der Polizei. Bei einer Überprüfung durch eine Streife, stand das Tor offen und die Umzäunung des Areals an der Alten Römerstraße war beschädigt. Ob etwas entwendet wurde und ob ein Schaden entstand, kann bislang nicht gesagt werden.

