Zahlreiche Preise an die Schüler vergeben

Osterburken. An drei verschiedenen Abschlussfeiern nahmen die Absolventen der Klassen 9G sowie 10a, b und c in der Aula Abschied von ihrer sechsjährigen Schulzeit an der Realschule. Sie erwartet nunmehr ein neuer, sicher noch spannender Lebensabschnitt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ansprechenden Feiern wurden jeweils von der „Kollegenband“ der Schule mit mehreren Liedern umrahmt. Die besten Schüler wurden zudem von ihren Bildungspartnern mit Preisen ausgezeichnet. Realschulrektor Tobias Majer begrüßte die Ehrengäste, darunter Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirates, Iris Zilling. Wie Rektor Tobias Majer betonte, findet die Abschlussfeier wieder unter besonderen Bedingungen statt.

Bei den sich ständig veränderten Regelungen des vergangenen Schuljahres war es äußerst wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner unter den Eltern zu haben, denn sowohl Thorsten Köhler, als auch Iris Zilling waren immer erreichbar, wenn es um schulische Belange ging. Rektor Majer dankte auch dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer, Klaus Vogel, für die alljährliche Unterstützung. Als sehr wichtigen Bestandteil bezeichnete er

Den Absolventen sagte der Rektor, dass für sie nun ein großer Tag – der letzte in der Realschulzeit – gekommen sei, auf den der eine mit Freude, der andere mit Wehmut, zurück blicken werde. Den Schülern hätte man gerne eine unbeschwerte Zeit für den Abschluss gewünscht, aber vor allem das letzte Schuljahr habe über die Prüfungen hinaus viel von ihnen gefordert. Wie schwierig es war von Freunden getrennt zu sein, in einer Lebensphase, in der vor allem die Gleichaltrigen die wichtigste Bezugsgruppe sind, sei mit Sicherheit sehr schlimm gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An einem solchen Abend wolle man nochmals zurückblicken auf das, was man erreicht habe. Aber in der gleichen Rückschau fällt auch der Blick auf das, was man zurücklässt: Die Menschen, mit den man gerne in die Schule gegangen ist, die Plätze mit denen man schöne Erinnerungen verbindet. Von der „RSO“ heiße es nunmehr Abschied zu nehmen, es sei eine Brücke in einen weiteren Lebensabschnitt gewesen, so der Rektor.

Nun müssen sich die Absolventen auf den Weg zu unbekannten Ufern machen. Aber nicht jeder Übergang ist bereits fertiggestellt, an manchen Stellen werden die Schüler noch selbst zu den Brückenbauern einer persönlichen Zukunft werden müssen. Auf unterschiedliche Art und Weise wurde ein gemeinsames Ziel erreicht. Majer gratulierte zum bestandenen Abschluss und wünschte auf dem weiteren Weg alles Gute.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm freute sich, dass die Schule in dieser Coronazeit erneut einen Weg gefunden habe, den Abschluss in einem würdigen Rahmen begehen zu können, schließlich haben die Schüler etwas „Großes“ geschafft. Dies ist auch für die Stadt als Schulträger ein besonderer Freudentag, wenn eine Schule 67 junge Menschen und zwei Schulfremde mit dem Abschluss der mittleren Reife beziehungsweise der Hauptschule in die Zukunft begleiten darf. Dieser Erfolg sei umso höher einzuschätzen, wenn man die besonderen Umstände bedenke. Eineinhalb Jahre wurde man vor besondere Herausforderungen gestellt. Bildung, Erziehung und Verantwortungsgefühl hat die Schule erfolgreich vermittelt, das Zeugnis sei ein aussagekräftiger Beweis dafür.

„Heute ist ein großer Tag“, sagte Iris Zilling im Namen des Elternbeirates. Die sechsjährige Zeit des Lernens, eine Zeit mit Freunden, Spaß und gemeinsamen Unternehmungen, aber auch einer Zeit mit Notendruck, Prüfungsstress und ausgerechnet im letzten Schuljahr mit Home-Schooling und neuen Formen des Lernens sind vorbei. Der Schulabschluss ist geschafft. Damit haben Schüler eine fundierte Grundlage für den weiteren Lebensweg an der Realschule erhalten. Diese, so Iris Zilling, werden die Absolventen auf ihrem weiteren Lebensweg immer benötigen. Iris Zilling gratulierte den Absolventen zu ihrem Abschluss, denn das Ergebnis war einmalig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zeugnisse erhalten

Nach der Zeugnisübergabe durch die jeweiligen Klassenlehrer übergaben Rektor Tobias Majer sowie seine Stellvertreterin, Realschulkonrektorin Juliane Egolf, die Klassen- und Fachpreise für die Jahrgangsbesten. Preise erhielten im Fach Geschichte Monika Ludwig, Klasse 10 c, Note 1,2 und Nina Frank, Klasse 10b, Note 1,2; in Geografie gingen Preise an Monika Ludwig und Lara-Sofie Zilling beide Klasse 10c mit einem jeweiligen Notenschnitt von 1,1; in Gemeinschaftskunde Philipp Albrecht Klasse 10a, Note 1,1; im Fach WBS Lewin Hügel, Klasse 10b, Note 1,0; in Physik Tim Civerni, Klasse 10a, Note 1,1 und Melissa Hornung Klasse 10b, Note 1,1; in Chemie Nina Frank, Janina Gerner, Melissa Hornung sowie Lewin Hügel, alle Klasse 10b mit einem jeweiligen Notendurchschnitt von 1,3 sowie Lara-Sofie Zilling von der Klasse 10c mit einer Note ebenfalls von 1,3. In Biologie erhielten Tim Civerni, Klasse 10a sowie Marie Winter und Lara-Sofie Zilling jeweils Klasse 10c und einem Notendurchschnitt von 1,0 einen Preis Im Fach Bildende Kunst wurde Marie Schmitt Klasse 10b, Note 1,0 ausgezeichnet. In Musik erhielt Melissa Hornung, Klasse 10b, Note 1,0 einen Preis. Der Sportpreis ging an Martin Reinhart, Klasse 10 a, Note 1,0, sowie Marie Winter und Lara-Sofie Zilling, jeweils Klasse 10 c mit einer Note von 1,0. In Deutsch wurde Melissa Hornung Klasse 10b, Note 1,6 ausgezeichnet; in Mathematik Lewin Hügel, Klasse 10b, Note 1,1; im Fach Englisch Amelie Kögler, Klasse 10b, Note 1,2; in AES Monika Ludwig, Klasse 10c, Note 1,4; im Fach Französisch erhielt Lara-Sofie Zilling Klasse 10c, Note 1,1 eine Auszeichnung sowie in Technik Tim Civerni Klasse 10a und Tim Ertl, Klasse 10c mit einer Note von jeweils 1,2.

Einen Klassenpreis erhielten von der Klasse 10a Philipp Albrecht (Note 1,9), Raphael Buller (2,0), Tim Civerni (1,5) und Luca Megler (2,0), Aus der Klasse 10b: Nina Frank (1,4), Anna Lena Fuchs (1,8), Janina Gerner (1,7), Melissa Hornung (1,2), Lewin Hügel (1,4), Amelie Kögler (2,0) und Jessika Mench (2,0), Klasse 10c: Monika Ludwig (1,6), Marie Winter (1,4) und Lara-Sofie Zilling (1,1). Durch den Verein der Freunde und Förderer wurden als Jahrgangsbeste Nico Lev (2,6) von der Klasse 9G und Lara-Sofie Zilling (1,1) von der Klasse 10c der Realschule durch Klaus Vogel ausgezeichnet.

Den Preis für soziales Engagement von der Sparkasse Neckartal-Odenwald überreichte Regionaldirektor Ulrich Herrmann an Denis Ertl von der Klasse 10c und den ausgelobten Mathematikpreis der Volksbank Kirnau erhielt Lewin Hügel von der Klasse 10b von Bankdirektor Bernhard Eckert überreicht. Über eine Videobotschaft überbrachte Schülersprecherin Larissa Ritter deren Grußwort. Wie sie sagte, endet mit dem heutigen Tag die Schulzeit in der Realschule und auch eine gemeinsame Zeit. In den vergangenen Schuljahren haben sich die Lehrer redlich bemüht möglichst viel „Schulstoff“ beizubringen. Man habe zwar nicht immer verstanden, wofür man das eine oder andere brauchte, aber so manche bevorstehende Klassenarbeit hat schon schlaflose Nächte gekostet. Gut gewappnet habe man nunmehr den Abschluss geschafft. Man habe jetzt viele Möglichkeiten, wie es weitergehen wird. Wie Larissa Ritter weiter sagte, hatte man zu Beginn ihrer Schulzeit das Glück von der alten Schule in den Neubau umziehen zu dürfen, was sehr aufregend gewesen war. Auch die Schulzeit mit „Corona“ sei spannend gewesen. Die Schülersprecherin bedankte sich für die stete Unterstützung.