Wünsche und Ideen der Bürger sollen einbezogen werden

Osterburken. Das Bahnhofsareal mit den Gebäudekomplexen Bahnhof, Post, Opfermannstiftung sowie dem Bahnhofsvorplatz und dem südlich des Supermarktes gelegenen P&R-Parkplatz (Fläche insgesamt etwa 1,5 Hektar) steht im Fokus der städtebaulichen Entwicklungen der Stadt Osterburken.

Erhebliches Potenzial

Dank der zentralen Lage zur Innenstadt bietet das Areal erhebliches Entwicklungspotenzial, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Gleichzeitig seien mit der Entwicklung dieses Areals verschiedene, nicht einfache Herausforderungen und Restriktionen verbunden. Nachdem der Gemeinderat unter Leitung von Bürgermeister Jürgen Galm in seiner Sitzung am 21. Juni die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die genannten Gebäude und Flächen durch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) beschlossen hat, soll nun eine gemeinsame öffentliche Begehung des Geländes mit dem Gemeinderat, der beauftragten Kommunalentwicklung LBBW sowie den Bürgern stattfinden. Im Herbst war das aufgrund der Pandemiesituation nicht möglich.

Zu dieser Bürgerbegehung lädt die Stadt am Samstag, 14. Mai, um 9 Uhr ein. Start ist am Bahnhofsvorplatz.

Dabei wird ein Austausch über die Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Bahnhofsareals stattfinden.

Vorschläge werden erarbeitet

Im Anschluss an die Begehung findet dann um etwa 10.30 Uhr in der Baulandhalle im Rahmen eines „Bürgercafés“ die Erarbeitung von Ideen, Vorschlägen und Handlungsmöglichkeiten rund um das große Bahnhofsareal statt. Geplantes Ende der Veranstaltung ist um 13.30 Uhr. Für Verpflegung während der Veranstaltung ist gesorgt.

„Letztlich geht es darum, miteinander ein bestmögliches und auf die Zukunft hin ausgerichtetes Konzept für das gesamte Bahnhofsareal zu entwickeln“, fasst Bürgermeister Jürgen Galm die Zielvorstellung zusammen. Er betont, dass bei der Erstellung dieses Zukunftskonzepts auch die Bedürfnisse, Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden sollen.

