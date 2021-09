In Osterburken wurde die Tagespflege des Pflegediensts „Hand in Hand“ eröffnet. Das Bild zeigt (von links) Mazlum Oktay, den stellvertretenden Bürgermeister Martin Brümmer, Helga Holderbach, Leiterin der Tagespflege Osterburken, den Gewerbevereins-Vorsitzenden Erwin Knörzer-Ehrenfried sowie Michael Heilig, den Leiter der Tagespflegeeinrichtungen im Pflegedienst „Hand in Hand“.

© Helmut Frodl