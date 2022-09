Hemsbach. Alle zwei Jahre findet er statt: der Helfertag der Metropolregion Main-Neckar unter dem Motto „Wir schaffen was“. Seit Jahren beteiligt sich Hemsbach an diesem besonderen Tag – und so packten auch 2022 Jung und Alt wieder fleißig mit an.

Am Samstagmorgen herrschte im Hemsbacher Ortskern reger Betrieb. Es wurde betoniert, gepflastert, geschaufelt und gepickelt. Ortsvorsteher Chris Groß stellte fest: „Es macht immer wieder Spaß, Generation übergreifend miteinander zu arbeiten und einen guten Tag zu verbringen.“

Zusammen mit Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte er die Teilnehmer und erklärte die einzelnen „Projektbaustellen“ für den Tag: Neben dem Erstellen eines Fundamentes zur Einhausung des Grüngut-Containers und Splitt-Ablage am Friedhof sollten gegenüber – am Brunnenplatz – unter anderem Vorbereitungen für einen Stellplatz eines Getränkeautomaten geschaffen sowie weiter kleinere Arbeiten im Ortskern durchgeführt werden.

Galm zeigte sich bei seinem Besuch über die rege Teilnahme der Bevölkerung an diesem „Freiwilligentag“ erfreut und dankte den Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

So wurde den ganzen Samstag an vielen Stellen gearbeitet, und auch die gelegentlichen Regenschauer taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Mittags waren dann alle Arbeiten abgeschlossen und am Familienplatz fand der Abschluss bei Speis und Trank statt.

Ortsvorsteher Groß würdigte anschließend das Engagement aller, die an diesem Tag mit angepackt haben.

Übrigens: Die Stadtbäckerei Trabold hat, wie seit Jahren, für die Verpflegung der Teilnehmer gesorgt.