„Wir machen Apfelsaft“ lautete das Motto

Osterburken. Nach zweijähriger Pause beteiligte sich der Obst- und Gartenbauverein wieder am Ferienprogramm der Stadt mit seiner Aktion „Wir machen Apfelsaft“. Mehr als 70 Kinder, teils auch aus den Kindergärten St. Martin und St. Josef, trafen sich dazu beim Anwesen Werle. Zuerst wurden die Äpfel eingesammelt. Dabei erklärte Vorsitzender Freddy Bloos die verschiedenen Sorten. Dann wurden die Äpfel gewaschen, im Schredder zerkleinert, die Maische in eine Obstpresse gefüllt – und am Ende lief der frisch gepresste Apfelsaft heraus. Den Kindern schmeckte er sehr lecker. Bild: Helmut Frodl

