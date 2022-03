Wenn zwei sich streiten, leiden und freuen sich Dritte

Osterburken. Wenige Kilometer westlich von Aachen existierte mehr als ein Jahrhundert ein heute praktisch vergessenes Kuriosum: Neutral-Moresnet.

Im Frühjahrsvortrag des Historischen Vereins Bauland im Römermuseum stellte dessen stellvertretender Vorsitzender Christian Göckel dieses dreiecksförmige Gebilde vor, das zusammen mit Belgien, den Niederlanden und dem Deutschen Reich einst das einzige europäische Vierländereck bildete und vom Wiener Kongress 1815 bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bestand.

Nach den Napoleonischen Kriegen konnten sich die Könige der Niederlande und Preußens trotz dutzender bier- und weinseliger Versuche ihrer Vertreter nicht auf eine gemeinsame Grenze einigen. Die kurzzeitige Rückkehr Napoleons und der damit verbundene Zwang zum überhasteten Vertragsabschluss im Wiener Kongress taten ihr Übriges.

Streitpunkt war die Zinkspatmine in Kelmis. Beide Staaten wollten auf den Rohstoff, dessen Gewinnung durch die Entdeckungen des Metallurgen Jean Jacques Dony seit 1810 lukrativ war, nicht verzichten. Während der niederländische König seine Monarchie stärken wollte, ging es dem Preußen um das Zinkmonopol. 1816 wurde das Gebiet, das mit rund 3,6 Quadratkilometern 1/13 der Fläche Osterburkens entsprach, „vorläufig neutralisiert“.

Dony hatte sich bei Napoleon 1810 eine Abbaukonzession beschafft, war aber bankrottgegangen. Der Bankier Mosselman kaufte die Patente, die Konzessionen und die Mine von Dony, investierte und erschuf ein florierendes Unternehmen. Er zahlte die Konzessionsgebühr weiter und verhinderte so einen direkten Zugriff aller Monarchen auf den begehrten Stoff.

Code Napoleon

In diesem Gebiet galt, da sich für dessen zunächst 256 Einwohner ein neues Gesetz nicht lohnte und man sich nicht einigen konnte, der Code Napoleon. Dies erwies sich als Bumerang, weil dies die Rechtsverhältnisse für Jahrzehnte konservierte. Nur Napoleon hätte den Code Napoleon ändern dürfen, doch dieser starb 1821. Eine Reaktion auf weitere, unvorhergesehene Entwicklung war so unmöglich. Dadurch gab es in Moresnet drakonische Strafen für Taten, die einige Schritte weiter als Bagatelle geahndet wurden.

Verwaltungstechnische Neutralität ist im Völkerrecht nicht vorgesehen. Infolge der Einzigartigkeit der Situation mussten die Monarchen immer wieder gemeinsam über Lappalien entscheiden. Dies dauerte Monate. Eine Strafverfolgung war faktisch unmöglich, Eheschließungen wurden zur Geduldsprobe, da die Standesbeamten oft die Nationalität der Brautleute nicht feststellen konnten. Die ersten Jahre waren eine Plage.

Während der Industrialisierung verzwanzigfachte Kelmis seine Einwohnerzahl. Das Dorf wurde zu einem Paradies für Kriminelle, Glücksspieler, Kneipen, Boxer, Prostituierte, Hahnenkämpfe und Schmuggler. 40 Prozent aller Häuser waren Kneipen, in denen es abends hoch her ging. Da es für die Teilungsmächte rechtlich zugleich In- und Ausland war, fand man stets ein Schlupfloch. Wer zum Beispiel nicht zur Armee wollte, wurde Bürger von Moresnet. Neben geringen Steuern und Zöllen gab es keinerlei Regelung in Bezug auf das Glücksspiel, kein Militär, kein Gefängnis und nur einen stets überforderten Minengendarm ohne Waffe mit kaum realer Polizeigewalt. Er war zugleich Straßenbaumeister und nicht nur einmal „Depp vom Dienst“.

Goldgrube

Die Mine wurde für Mosselman zur Goldgrube. 40 500 (später 30 000) Französische Franc an Konzessionsgebühren standen 1837 lohnenden Investitionen von bis zu 5,4 Millionen Franc eines französisch-belgischen Bankenkonsortiums gegenüber. Das Gebiet blieb die ganze Zeit quasi ein Unternehmen mit Landesgrenzen. Mehrere Auflösungsversuche scheiterten in letzter Minute an Zufällen oder letztlich nicht vorhandenem Einigungswillen.

Einig waren sich die Teilungsmächte (1830 wurden die Niederlande von Belgien abgelöst) nur darin, dessen Unabhängigkeit zu unterdrücken. Jegliche Impulse wurden rigoros bekämpft. So sind Briefmarken aus Neutral-Moresnet, die nie gebraucht und anerkannt wurden, heute eine wertvolle Rarität.

Der Raum wurde kurzzeitig Zentrum der geplanten Weltsprache Esperanto. Noch heute gibt es Sprachkurse und man kann auf Esperanto bestellen. Moresnet überlebte sogar das Ende der Zinkförderung 1884, da die geringen Steuern es für die Verarbeitung eigens importierten Zinks interessant machten.

1903 kam es infolge der untragbaren Exzesse zu einer einmaligen gemeinsamen Razzia der Polizei von Belgien und Deutschland, die - noch immer zwangsweise dem Code Napoleon folgend - auf aberwitziger Rechtsgrundlage stattfand. Der Ort aber wurde zugleich „Halde“ für die unerwünschten Ergebnisse so mancher bürgerlicher Fehltritte. Diese Kinder wurden von der Direktion der Mine adoptiert und zu Mitarbeitern gemacht. Deren gemeinsamer Adoptivnachnahme Ahn ist noch heute in der Region verbreitet.

Das Ende kam – obwohl sich 1910 inoffiziell 95 Prozent für die Beibehaltung des Neutralenstatus aussprachen – nach dem Ersten Weltkrieg. Belgien erhielt das Gebiet. Das martialisch auftretende Deutschland hatte sich ohnehin unbeliebt gemacht. 1925 machte ein Urteil Kelmis zum ersten belgischen Ort, der bereits belgisch war, als es Belgien noch gar nicht gab.

Noch heute ist Neutral-Moresnet, dessen namensgebender Ort gar nicht auf dessen Gelände liegt, an seinen Grenzsteinen und aus der Luft sichtbar. Die Menschen dort schufen - trotz wachsender Identität (1883 erhielt man gar eine inoffizielle Flagge) - sicher kein Utopia. Und dennoch hatte man gemeinsam viel erlebt, nicht als Niederländer, Belgier, Preußen oder Deutsche, sondern als Neutrale.

Neutral-Moresnet ist ein lehrreiches Beispiel für die Folgen zwischenstaatlicher bornierter Kompromissunfähigkeit – und heute allzu aktuell. Auf den Gedanken, eine Torheit begangen zu haben, kamen die Niederlande und Preußen übrigens bereits 1817. Eines bekamen sie nämlich nie: das Zink. Dafür aber haufenweise Ärger. Die Kelmiser aber bekamen eine einzigartige Geschichte. Christian Göckel