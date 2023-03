Weitere Sitzbänke in Bofsheim aufgestellt

Bofsheim. Mit der Aufstellung von zwei weiteren Sitzbänken wurde die vom Ortschaftsrat initiierte „Aktion Bänkle“ abgeschlossen. Die in der Scheune des Ortschaftsratsmitglieds Jörg Märker aus heimischem Rohholz gefertigten Sitzbänke wurden dieser Tage aufgestellt – und zwar an beliebten Spazierwegen auf Bofsheimer Gemarkung. Eine ist – im Rahmen einer Spende – an der Gabelung der „Alten Osterburkener Straße“/„Römerweg“ zu finden. Das Bild zeigt Mitglieder des Ortschaftsrates mit Ortsvorsteher Werner Geiger und den weiteren engagierten Helfern an der Sitzbank am Waldrand des Gewanns „Hegenich“. Bei einem Imbiss würdigte der Ortsvorsteher das Engagement aller Beteiligter. Bild: Ortschaftsverwaltung

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1