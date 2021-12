„Weihnachtliches Osterburken“: Die Gewinner stehen fest

Osterburken. Im Rahmen seiner Aktion „Weihnachtliches Osterburken“ hat der Gewerbeverein Osterburken mehr als 7000 Glücksscheine in den Geschäften der Römerstadt ausgelegt. Zu gewinnen gab es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro, die von den Mitgliedsgeschäften gespendet wurden. Die erste Auslosung fand nicht wie geplant auf dem Osterburkener Weihnachtsmarkt statt, der erneut ausgefallen ist, sondern im Beisein der beiden Vorsitzenden, Gunter Hofmann und Erwin Knörzer-Ehrenfried, sowie den Vorstandsmitgliedern Ulla Häfner und Bernhard Schieß in der Schalterhalle der Volksbank Kirnau. Die beiden Glückskinder Finja und Jona zogen die Gewinner. Über einen Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro dürfen sich Gerlinde Gehrig, Silas Genzwürker, Maria Radtke, Josef Stahl, Patrick Marsolek, Peter Steiner, Willi Hummel (alle Osterburken) und Marvin Link (Buchen) freuen. Ein Gutschein in Höhe von jeweils 25 Euro geht an: Jule Breitenfelder, Wolfgang Noe, Nikolai Braun, Nele Schmitt (alle Osterburken) sowie Manfred Jährling und Ute Zimmermann (beide Rosenberg). Über einen 50-Euro-Gutschein darf sich Jacky Braun (Osterburken) freuen. Die Familie Schneider (Osterburken) gewann einen Gutschein über 100 Euro. Der Hauptgewinn ging an Karl Schnarz (Adelsheim). Bild: Helmut Frodl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1