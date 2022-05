Wegen Bauarbeiten kommt es zu Änderungen

Osterburken/Heidelberg. Vom 9. Mai bis 12. Juni kommt es auf den Bahnstrecken Heidelberg Hbf – Osterburken sowie Heidelberg – Sinsheim – Eppingen zu Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr und Ersatzverkehr mit Bussen in verschiedenen Abschnitten. Im Netz der S-Bahn Rhein-Neckar werden Tunnelprüfungen und Arbeiten zur Erneuerung des Stellwerks in Osterburken durchgeführt. Es gelten folgende Fahrplanänderungen und Ersatzverkehre mit Bussen (SEV) im S-Bahn- und Regionalverkehr in verschiedenen Abschnitten:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Nächten Montag/Dienstag, 9./10. bis Freitag/Samstag, 13./14. Mai, jeweils 22 bis 4.30 Uhr: Einige S-Bahnen der Linien S 1 (Homburg (Saar) Hbf – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf – Osterburken), S 2 (Kaiserslautern Hbf – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf - Mosbach), S 4 (Germersheim – Ludwigshafen (Rhein) Hbf – Heidelberg Hbf – Bruchsal) und S 5/S51 (Heidelberg Hbf – Sinsheim (Elsenz) Hbf - Eppingen/Bad Rappenau) fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Heidelberg Hbf und Mosbach (Baden) aus und werden durch Busse ersetzt. Reisende sollen die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten.

Einige S-Bahnen der Linien S 1, S 2 und S 5 fahren in verschiedenen Abschnitten von Neckargemünd bis Osterburken mit bis zu 45 Minuten späteren Anfahrtszeiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

S 51 (planmäßig 0.02 Uhr ab Meckesheim) fährt vom 10. bis 12. Mai 25 Minuten später: Abfahrt in Meckesheim ist 0.27 Uhr mit Ankunft in Aglasterhausen um 0.48 Uhr.

Von Freitag, 13. Mai, bis Sonntag, 12. Juni 2022, jeweils ganztägig sowie nachts an einzelnen Tagen

Die S-Bahnen der Linie S 1 (Homburg (Saar) Hbf – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf – Osterburken) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S 2 (Kaiserslautern Hbf – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf - Mosbach) und S 4 Germersheim – Ludwigshafen (Rhein) Hbf – Heidelberg Hbf – Bruchsal) fallen ganztägig in verschiedenen Abschnitten zwischen Mosbach-Neckarelz und Osterburken aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) fährt ganztägig im Teilabschnitt Seckach – Osterburken. Reisende sollen die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten. Zudem bedienen zahlreiche S-Bahnen der Linie S 2 alle Halte zwischen Mosbach (Baden) und Seckach.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einzelne S-Bahnen der Linien S 1 und S 2 fahren in verschiedenen Abschnitten zwischen Eberbach und Seckach mit späteren Fahrzeiten.

S1 um 4.42 Uhr ab HeidelbergHbf nach Osterburken (planmäßige Ankunft 6.10 Uhr) fährt am 17. Mai 2022 im Abschnitt Zwingenberg (Baden) bis Osterburken bis zu 10 Minuten später. Ankunft in Osterburken ist um 6.17 Uhr.

S2 um 22.35 Uhr ab Heidelberg Hbf nach Mosbach (Baden) (planmäßige Ankunft 23.33 Uhr) fährt am 16. Mai 2022 im Abschnitt Eberbach bis Mosbach (Baden) bis zu 8 Minuten später. Ankunft in Mosbach (Baden) ist um 23.39 Uhr).

S1 um 23.29 Uhr ab Heidelberg Hbf nach Osterburken (planmäßige Ankunft 0.56 Uhr) fährt am 18. und 19. Mai 2022 im Abschnitt Neckarburken bis Osterburken bis zu 12 Minuten später. Ankunft in Osterburken ist um 1.02 Uhr bzw. 1.08 Uhr.