Warnschild aufgestellt

Osterburken. Der gefährliche Fußgängerüberweg an der Bahnhofunterführung in Osterburken war bereits im Februar Thema in der Gemeinderatssitzung. Die Stadträte sprachen sich nach der Verkehrsschau im November 2022 für die Einführung einer Tempo-30-Zone aus, weil der Überweg nach der Kurve nur schwer einzusehen ist. Die beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung wurde jedoch nach Messungen vom Landratsamt abgelehnt. Nun weist wenigstens ein aufgestelltes Warnschild die Verkehrsteilnehmer auf den Fußgängerüberweg hin. nb/Bild: Michael Fürst

