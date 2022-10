Vorfreude bei Beteiligten ist groß

Osterburken. Bereits zum 34. Mal findet in diesem Jahr am Samstag, 22. Oktober, das traditionsreiche Schuljazzfestival am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) statt. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist besonders groß, denn das Festival musste der Corona-Pandemie geschuldet die vergangenen beiden Jahre ausfallen. Als Gastbands haben das Albert-Einstein-Gymnasium aus Böblingen, das Goethe-Gymnasium aus Ludwigsburg und das Nicolaus-Kistner-Gymnasium aus Mosbach zugesagt.

Die Bands werden die Komposition „Back to Business“ des junges Jazzmusikers Vincent Crusius am Vormittag zusammen proben und beim Abschlusskonzert um 19 Uhr mit dem Komponisten erklingen lassen. Während des Tages arbeiten neun Dozenten der jungen nationalen Jazzszene mit den angereisten Schülern in Combo- und Improvisationsworkshops. Die seit Jahren bewährte Mitarbeit eines Jazzsängers wird auch in diesem Jahr die angereisten Sänger begeistern. Beim großen Abschlusskonzert werden alle angereisten Bands sich mit zwei Beiträgen dem Publikum vorstellen, auch die GTO Nachwuchsgruppe „Kiddies’ Band“ und die GTO Ehemaligen sind traditionell dabei.

Nach nahezu zwölf Stunden intensiver Musik werden sich dann alle Bands mit dem gemeinsamen Stück vom Publikum verabschieden. Alle Veranstaltungen des Tages sind für Interessierte offen, der Eintritt zum Konzert ist frei.