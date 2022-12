Vorfreude aufs „Fest der Feste“ geweckt

Osterburken. Die Glocken der Stadt-kirche St. Kilian läuteten den Weihnachtsmarkt in der Römerstadt ein, der am vergangenen Wochenende auf dem Marktplatz stattfand.

Nach den Klängen des Fanfarenzugs der Stadt begann Bürgermeister Jürgen Galm seine Ansprache mit einem Satz von Wilhelm Busch: „Wo man am meisten darauf erpicht, gerade das bekommt man nicht.“ An diesem Satz sei „was Wahres“ dran, nicht nur an Weihnachten. Ob die Besucher ihren Herzenswunsch an den Festtagen erfüllt bekommen, darauf habe er – und auch der Gewerbeverein – keinen Einfluss. Aber wenn man über den Weihnachtsmarkt schlendern könne, dann wecke das zumindest eine Vorfreude auf das „Fest der Feste“.

Galms Dank galt den beiden Vorsitzenden des örtlichen Gewerbevereins, Gunter Hofmann und Erwin Knörzer-Ehrenfried, für ihr Engagement – ebenso wie den vielen weiteren Mitwirkenden.

Etwas ganz Besonderes biete der Weihnachtsmarkt mit der Kunstausstellung „Bürgerwerkstattgruppe Raum für Kreativität“ im Rathaus.

Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Gunter Hofmann, freute sich in seinem Grußwort, dass schon zur Eröffnung so viele Besucher gekommen waren. Er bedankte sich bei allen, die sich am Programm oder am „Hüttenzauber“ beteiligen, vor allem auch beim Organisationsteam. Das Programm sei sehr vielfältig und abwechslungsreich und er war sich sicher, dass für jeden Besucher „das Richtige“ dabei ist.

Während der Nikolaus am Brunnen Platz nahm, leuchteten bereits die Augen der Kinder, die von ihm ein kleines Geschenk erhielten.

Der Chor der Schule am Limes und der Realschule sowie die Kinder der Kindergärten aus Bofsheim und Hemsbach sangen weihnachtliche Lieder.

Unterhalten wurden die Besucher auch von der Saxophongruppe der GTO-Big-Band und der Jagdhornbläsergruppe, die das musikalische Programm an diesem Tag abschloss. Die Feuerstellen auf dem Marktplatz luden an diesem Abend im Lichterglanz zum weiteren Verweilen ein.

Gut besucht war auch der Weihnachtsmarkt am Sonntag, der um 11 Uhr mit der Ausstellung „Lernort der Natur“ der Kreisjägervereinigung Buchen begann. Begeistert waren die vielen Besucher von den Darbietungen der vier Chöre, der Chorgemeinschaft Frohsinn und des evangelischen und katholischen Kirchenchores sowie der Musikschule Bauland bei ihrem Weihnachtssingen in der katholischen Kirche.

Christel Bauer bot am Nachmittag eine historische Stadtführung an. Die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt und die Stadt - und Feuerwehrkapelle beendeten mit weihnachtlichen Liedern das musikalische Programm an diesem Tag.

Viel Beachtung und Anerkennung erfuhr auch die Jahresausstellung des „Raum für Kreativität“, bei der Gemälde von Jung und Alt im Foyer des Rathauses zu sehen waren.

Selbstverständlich hatten die Vereine in ihren weihnachtlich gestalteten Buden für kulinarische Genüsse gesorgt. Der Fanfarenzug Osterburken bot Grillspezialitäten an, der Sportverein Flammkuchen und Winzerglühwein, der Obst - und Gartenbauverein seine traditionellen Obstbrände und Liköre.

Die Katholische Jugendgruppe verkaufte Waffeln und Glühwein, die DLRG Osterburken Crêpes, der Dart Club Glühwein, Apfelpunsch, alkoholfreie Getränke und Jagertee – und die Hexengruppe Grünkernsuppe. Renate Karle bot an ihrem Stand Puppenkleider und Strickwaren an, Marianne Pflüger Geschenkideen aus Holz, modern verpackt, und die Schule am Limes war mit Bastelarbeiten und Aktionen zum Mitmachen vertreten.

Der Gewerbeverein zog am späten Nachmittag die ersten Gewinner seiner Glücksscheinaktion. Eine tolle weihnachtliche Stimmung herrschte bis in den Abend hinein.