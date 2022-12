Von GTO-Neubau bis Feuerwehrgerätehaus

Osterburken. Das Jahr 2022 stand in Osterburken ganz im Zeichen des Bauens und der Stadtentwicklung. Wichtige Meilensteine wurden gelegt. Los ging es dabei bereits am 29. März mit dem Baggerbiss für den Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO). Zahlreiche (Kommunal-)Politiker, darunter Kultusministerin Theresa Schopper und Landrat Dr. Achim Brötel, waren neben Bürgermeister Jürgen Galm zum Start des größten Einzelbauprojekts des Neckar-Odenwald-Kreises gekommen. Das Schulgebäude war jedoch nicht von Anfang an als Neubau geplant. Zunächst ist man von einer umfangreichen Sanierung ausgegangen. Die Schadstoffbelastung im Bestandsgebäude machte dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

31 Millionen Euro

Zu Beginn standen 26,9 Millionen Euro für Baukosten im Raum. Aufgrund der Kostensteigerungen für bereits ausgeschriebene Gewerke rechnet der Kreis aber bereits mit rund 31 Millionen Euro.

Doch nicht nur auf dem Schulareal tut sich etwas, auch in der Hagerstraße geht es zügig voran. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses begann bereits im November 2021. Insgesamt soll ein Gebäude mit zehn Fahrzeughallen, Übungshof und Übungsturm entstehen. Seit dem Einbau der Sektionaltore vor Weihnachten ist das Gebäude „dicht“, wie Bauamtsleiter Steinmacher erklärt. Laut Zeitplan soll der Einzug im Mai erfolgen.

Mehr zum Thema Gemeinderat Osterburken Viele kleine und große Projekte realisiert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jahresrückblick des Bürgermeisters Adelsheim: Stadtentwicklung in vielen Facetten Mehr erfahren Schlierstadter Ortschaftsrat tagte „Urgestein“ Albin Jelinek verabschiedet Mehr erfahren

Auch auf dem Bahnhofs- und Postgelände sowie dem Areal der ehemaligen Opfermann-Stiftung war einiges los. Im Mai fand dort eine Bürgerbegehung mit anschließendem Bürgercafé statt, bei dem zahlreiche Teilnehmer Ideen zur Umgestaltung des Bahnhofsareals sammelten. Im September präsentierte die Kommunalentwicklung der Landesbank BadenWürttemberg (KE) das Ergebnis der Machbarkeitsstudie. Dieses sah vor allem Wohn- und Gewerbebebauung auf dem Areal vor, berücksichtigte den Bahnhofsvorplatz aber in keiner Weise. Bürgermeister und Gemeinderat waren unzufrieden.

Das Thema Stadtentwicklung stand bei einem Bürgerforum im September erneut auf der Tagesordnung. Dabei ging es darum, für diverse Themengebiete (unter anderem „Bildung und Kinderbetreuung“, „Tourismus“ oder „Miteinander leben“) Ziele zu formulieren und Ideen zu sammeln.

Ein letztes Mal in 2022 waren die Bürger im November gefragt. In der Einwohnerversammlung stellte die Deutsche Post ihr Vorhaben zum Bau eines Paketzentrums nahe der A 81 vor. Die Bürger konnten sich informieren und Fragen stellen. Vor allem der zunehmende Verkehr durch die Ortschaften machte ihnen dabei Sorgen.