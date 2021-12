Vier neue Hallenfenster für Mehrzweckhalle Schlierstadt

Osterburken. Einige Vergaben standen ebenfalls auf der Tagesordnung des Gemeinderats Osterburken. So plant die Stadt in Bofsheim die Erschließung von vier Bauplätzen im Bereich der Brückenstraße. Zusätzlich soll eine Oberflächenwasserleitung erneuert und verlegt werden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten einstimmig an die Firma Mackmull aus Elztal. Die Vergabesumme beträgt etwa 546 610 Euro. Die Bauarbeiten sollen von Januar 2022 bis Ende Mai 2022 durchgeführt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Umbau in der Mehrzweckhalle in Schlierstadt ist die Lüftungsanlage weggefallen. Nun sind aus brandschutztechnischer Sicht Rauch-Wärme-Abzug-Fenster in der Fassade zu installieren. Auf beiden Seiten der Sporthalle werden zwei Fenster installiert. Das Gremium vergab den Auftrag einstimmig an die Firma Jet System Part of Velux Commercial zu einem Gesamtpreis von 23 730,98 Euro.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Das Regenüberlaufbecken (RÜB) 10 in Hemsbach soll technisch nachgerüstet werden. Mit den Tiefbauarbeiten wurde die Firma Heizmann Bau aus Osterburken für rund 49 960 Euro beauftragt. Die technische Ausrüstung übernimmt die Firma UFT aus Bad Mergentheim für etwa 82 362 Euro.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im Gemeinderat Osterburken Zwei Varianten für neuen Bahnübergang in Osterburken Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ärger um Fluglärm Southsidebase Schlierstadt: Bürger fordern Flugverbot am Wochenende Mehr erfahren

Die Liegenschaft Kapellenstraße 12 in der Nähe der Baulandhalle liegt im städtischen Sanierungsgebiet und steht aktuell zum Verkauf. Aufgrund der zentrumsnahen Lage sollte darüber und entschieden werden, ob die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben soll. Zum Vollzug des Kaufvertrags ist eine sanierungsrechtliche Genehmigung seitens der Stadt erforderlich, die die Stadt binnen eines Monats erteilen kann. Solang ist der Kaufvertrag schwebend unwirksam. Die Stadtverwaltung wurde deshalb damit beauftragt, eine Fristverlängerung einzureichen, um die Unklarheiten zu klären.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2