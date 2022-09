Viele tolle Angebote für die Kinder

Osterburken. Diesen Sommer wurden den Kindern eine umfangreiche Ferienzeit mit unterschiedlichen Programmen der örtlichen Vereine und Unternehmen geboten.

Gestartet wurde in den ersten beiden Wochen mit einem umfangreichen Ferienprogramm der Stadt Osterburken in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis. Im Jugendzentrum „Future“ an der Schule am Limes betreuten die Sozialarbeiter des Caritasverbands Anne Geyer und Fabian Fürst insgesamt 58 Kinder. Es wurden ereignisreiche und spannende Ausflüge in den Erlebnispark Tripsdrill und in das Science-Center Experimenta in Heilbronn durchgeführt.

Weiter ging es mit der Ferienaktion der Volksbank Kirnau unter dem Motto „Spiel und Spaß mit deiner Volksbank Kirnau eG“, welches auf dem Sportgelände des Sportverein Osterburken stattfand. Insgesamt 53 Kinder aus den Gemeinden Ahorn, Ravenstein, Osterburken und Rosenberg nahmen dieses Angebot an. Durch den tatkräftigen Einsatz der Mitarbeiter der Volksbank konnte ein vielseitiger Nachmittag für die Kinder auf die Beine gestellt werden. An einzelnen Stationen wie Sackhüpfen oder Schubkarren-Rennen konnten sich die Kinder mit viel Freude und Ehrgeiz auspowern, danach gab es eine kleine Stärkung und Getränke. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam mit den Mitarbeitern Fußball und „der Fuchs geht rum“ gespielt.

Die Turnabteilung des Sportverein Osterburkens bot die Ferienaktion „Schnitzeljagd durchs Wiesental“ am Sportheim Osterburken an. Den Kindern wurde ein spannender Vormittag in der Natur geboten. Am Nachmittag wurde interessierten Kindern durch die Pferdefreunde Osterburken nach dem Motto „Spiel & Spaß rund ums Pferd“ am Pferdehof Karle wissenswerte Informationen und spaßige Erfahrungen mit Pferden geboten.

Die DLRG-Jugend Osterburken ermöglichte den Kindern am Freitag durch ihre Ferienaktion „Fahrradtour ins Freibad Neudenau“ einen sportlichen und spaßigen Tag im Freien. Am Morgen fuhren alle zusammen mit dem Fahrrad in das Freibad in Neudenau, am späten Nachmittag wurde die Heimfahrt mit dem Zug angetreten. Zudem bot die DLRG-Jugend Osterburken am Sportplatz am GTO für Kinder und Jugendliche spaßige Wasserspiele an.

Durch die Junge Union Bauland wurde die Möglichkeit eines Golf-Schnupperkurses beim Golfclub in Ravenstein geboten. An diesem Vormittag konnten sowohl erste Erfahrungen gesammelt aber auch bereits vorhandene Kenntnisse ausgebaut werden. Der KK-Schützenverein Osterburken bot das Ferienprogramm „Schießen und Spielen“ für alle interessierten zwischen zehn und 16 Jahren am Schützenhaus in Osterburken an.

Beim Anwesen Werle wurde durch den Obst- und Gartenbauverein die Zubereitung von Apfelsaft nähergebracht. Unter dem Motto „Wir machen Apfelsaft“ wurde ein Vormittag lang Spaß und Wissen für die Kinder geboten. Der Abschluss der Ferienaktion fand durch die katholische junge Gemeinde Osterburken statt. Diese bot den Kindern am Grillplatz in Hemsbach einen spannenden und lustigen Spielenachmittag an. Dank galt abschließend allen, die zum Gelingen beigetragen haben und für die zahlreichen Angebote, um den Kindern und Jugendlichen einen spaßvollen und unvergesslichen Sommer zu ermöglichen.