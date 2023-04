Viel Müll in der Landschaft entsorgt

Hemsbach. Traditionell fand am Samstag, trotz Dauerregen, die jährliche Flursäuberung in Hemsbach statt. Insgesamt 38 freiwillige Helfer fanden sich um 9.30 Uhr in Hemsbach am Feuerwehrhaus ein, um gemeinsam die Gemarkung von Müll und Unrat zu befreien.

In seiner Begrüßung betonte Ortsvorsteher Christoph Groß die Freude über die große Anzahl der Helfer, die trotz schlechtem Wetter gekommen waren. Er sprach die Bedeutung der Natur und der sauberen Umwelt und die Bereitschaft, diese auch sauber zu halten an. Es wurde in drei Sammelgruppen aufgeteilt und so die Wegeränder und Flur abgelaufen.

Kleine und große Helfer

Die kleinen und großen Helfer fanden wieder allerhand Weggeworfenes dort, wo es nicht hingehört. Besonders viele Gegenstände und eine Menge Säcke mit Hausmüll, die sorglose Mitbürger in der Landschaft entsorgt hatten, sammelten die zumeist jungen Helfer am vergangenen Samstag bei der Flursäuberungsaktion des Ortschaftsrates und Bauwagen ein. Ein großer Teil des Mülls wurde im Bereich der Buswendeplatte eingesammelt, wo teilweise im vorbei fahren Müll entsorgt worden ist. Es wurde alles eingesammelt und im Bauhof in Osterburken müllgerecht entsorgt. Der Ortsvorsteher freute sich über die gute Resonanz: „Gerade für die vielen Kinder und Jugendlichen war es lehrreich zu sehen, was alles in der Landschaft entsorgt wird“, so Christoph Groß. Flaschen, Dosen, Fastfood Verpackungen, Metallteile, Reifen – alles wurde aufgesammelt. Nach getaner Arbeit gab es natürlich auch eine warme Brotzeit für die fleißigen Sammler und man saß gemütlich am Familienplatz unterm Pavillon in Hemsbach zusammen. Ein Dank galt allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.