Verletzter nach Schlägerei in Osterburken

Osterburken. Zu einer Schlägerei mit einem Verletzten kam es am frühen Sonntagmorgen nach einer Faschingsveranstaltung in Osterburken. Eine Gruppe junger Männer war, gegen 3.45 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache, vor einer Halle in der Kapellenstraße, in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, zusammen mit einem bisher unbekannten dritten Tatverdächtigen, auf einen 21-Jährigen eingeschlagen und diesen leicht verletzt haben. Alle Beteiligten standen zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Verletzte musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1