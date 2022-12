„Urgestein“ Albin Jelinek verabschiedet

Schlierstadt. Bei der letzten Sitzung des Schlierstadter Ortschaftsrates in diesem Jahr standen die Verabschiedung von Ortschaftsrat Albin Jelinek sowie der Rückblick von Ortsvorsteher Jürgen Breitinger im Mittelpunkt.

Nach den Regularien gab es aus der Reihe der Ortschaftsräte einige Wortmeldungen. Themen waren der Termin für den Seniorennachmittag sowie der Ausbau der Ortsdurchfahrt. Die Ausschreibung ist erfolgt, die Auftragsvergabe soll in der März-Sitzung des Osterburkener Gemeinderates erfolgen. Tobias Münch schlug vor, rechtzeitig vor Baubeginn eine Informationsveranstaltung für die Anlieger durchzuführen.

Dann leitete der Ortsvorsteher zur Verabschiedung des langjährigen Ortschaftsrates Albin Jelinek über. Das „Urgestein“ des Schlierstädter Ortschaftsrates habe 33 Jahre lang maßgeblich zur Entwicklung seines Heimatdorfes beigetragen. „Für ihn stand immer das Wohl der Bevölkerung im Vordergrund.“

Ausgestattet mit handwerklichem und organisatorischem Geschick und einem beeindruckenden Idealismus habe Jelinek viele Projekte vorangetrieben. Mit seinem konstruktiven Selbstbewusstsein sei er ein verlässlicher Partner gewesen.

Zu den Projekten, die in seiner Amtszeit umgesetzt wurden, zählten der Umbau der Pfarrscheune zum Gemeindezentrum, die Erschließung von Baugebieten, der Bau einer Grillhütte, die Unterstützung bei der 1000-Jahr-Feier, die Weichenstellung für den Neubau des Sportheims, die Kanal- und Wasserversorgungsmaßnahmen verschiedener Straßen, die Einrichtung einer zweiten Gruppe im Kindergarten sowie viele Dorfentwicklungsmaßnahmen. Bei sechs Kommunalwahlen hat sich Jelinek dem Votum der Bevölkerung gestellt und deren Vertrauen erhalten. Seit 1989 ist er ununterbrochen Mitglied des Ortschaftsrates und war zudem zehn Jahre stellvertretender Ortsvorsteher.

Durch mehrere Ehrungen wurde sein kommunalpolitisches Wirken gewürdigt. Seit mehr als 50 Jahren ist es ihm als Vorsitzender des Heimatvereins eine Herzensangelegenheit, Projekte, die der Förderung der Gemeinschaft dienen, zu organisieren und durchzuführen.

Anlässlich seines 70. Geburtstags und als Wertschätzung seiner vielfältigen Tätigkeiten wurde ihm die Julius-Hofmann-Medaille verliehen.

Auf eigenen Wunsch möchte Jelinek zum 31. Dezember sein Amt als Ortschaftsrat niederlegen. Diesem Wunsch hat das Gremium entsprochen. Im Namen des Stadtteils Schlierstadt und auch im Namen der Kollegen bedankte sich der Ortsvorsteher beim scheidenden Ortschaftsrat für dessen Einsatz und die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bürgermeister Jürgen Galm schilderte, wie er Albin Jelinek erstmals im Jahre 2006 erlebte. „Was er einforderte, hat er auch gelebt. Er war umtriebig, hat viel gearbeitet und war ein Paradebeispiel dafür, wie man Ehrenamtlichkeit lebt. Sein Wirken genießt in der Gesamtstadt eine große Wertschätzung.“ Galm dankte Jellinek für die geleistete Arbeit und überreichte ihm die Ehrenurkunde der Stadt.

Albin Jelinek bedankte sich für die guten Wünsche und Dankesworte. Die Arbeit habe ihm immer Spaß gemacht. Er wünschte dem Stadtteil eine weitere gute Zukunft.

Zu Beginn seines Jahresrückblicks ging Ortsvorsteher Breitinger zunächst auf die weltpolitische Lage ein, bevor er seinen Blick auf Schlierstadt richtete. Der Wohnraum sei auch hier knapp. Mit dem Bau der Reihenhäuser und eines Mehrfamilienwohnhauses am Ortseingang stärke man den Ortskern. Mit dem Spatenstich am 6. Dezember wurde eine weitere Teilerschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“ begonnen. Mit dem Abriss der beiden leerstehenden Gebäuden Kirchstraße 7 und 10 konnten neue Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. Planungstechnisch ging es zum Jahresende nochmals um den Ausbau der Ortsdurchfahrt, mit der im Frühjahr begonnen werden soll. Die Maßnahme kostet geschätzte zehn Millionen Euro und wurde schon längere Zeit vonseiten des Ortschaftsrates gefordert. Der anschließende Ausbau der Kirchstraße ist ein weiteres Projekt, das im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens umgesetzt werden soll. Den Zuwendungsbescheid für den Ausbau hat Minister Hauk bereits übergeben. Seit 1000 Tagen ist der „Regiomat“ mit Erfolg in Betrieb. Ein weiteres Projekt war die Ertüchtigung des Spielplatzes zu einem Mehrgenerationenspielplatz. Mit den notwendigen Arbeiten war der Ortschaftsrat im ersten Halbjahr an mehreren Wochenenden beschäftigt.

Zum Schluss seines Berichtes gab Breitinger bekannt, dass die Bevölkerungszahl mit 835 Einwohnern auf dem Stand des Vorjahres geblieben ist. Die Baustatistik zeigt sich in 2022 konstant. In diesem Jahr wurden zwei Wohnungen in zwei Gebäuden fertiggestellt. Sieben Bauanträge wurden bearbeitet. Der Ortschaftsrat hat sich zu acht Sitzungen und drei Begehungen getroffen und 73 Tagesordnungspunkte behandelt.

Abschließend bedankte sich Breitinger bei allen Mitarbeitern vor Ort sowie der städtischen Verwaltung und des Bauhofes, dem Gemeinderat sowie Bürgermeister Jürgen Galm, der stets die Belange und Vorhaben des Stadtteils unterstützt habe. Der Dank galt auch allen Bürgern, die sich ehrenamtlich einbringen, und in den Vereinen engagieren. F