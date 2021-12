Unterstützung für die DRK- und DLRG-Ortsvereine

Osterburken. Aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bauland-Stiftung, Bürgermeister Jürgen Galm, den Vorstandsmitgliedern Sparkassendirektor Martin Graser und Ulrich Herrmann und der Geschäftsführerin, Direktorin Anja Herkert, erhielten der DRK-Ortsverein Osterburken sowie die DLRG-Ortsgruppe Osterburken dieser Tage Spendenschecks in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dank der Unterstützung durch die Sparkasse-Bauland-Stiftung in Höhe von 2500 Euro ist es dem DRK- Ortsverein Osterburken möglich, die bisherigen Meldeempfänger der Helfer-vor-Ort-Gruppe durch neue zu ersetzen. „Damit kann auch in Zukunft eine Alarmierung der Helfer-vor-Ort sichergestellt werden“, so der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Günter Albrecht.

Für die Bürger im Einsatz

Bürgermeister Jürgen Galm betont: „Der DRK-Ortsverein leistet bereits seit vielen Jahren unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bürger unserer Stadt. Die Helfer-vor-Ort sind bei nahezu allen Feuerwehreinsätzen, Verkehrsunfällen und Notarzteinsätzen helfend und betreuend im Einsatz und sind dabei völlig ehrenamtlich tätig.“

Ebenfalls durch ein hohes ehrenamtliches Engagement zeichnet sich die DLRG-Ortsgruppe Osterburken aus. Galm betont: „Hervorzuheben ist hierbei insbesondere die intensive Jugendarbeit, einschließlich regelmäßiger Schwimmkurse, Übungsabende und dem jährlichen Zeltlager.“ Thorsten Klein, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, erklärt: „Die Unterstützung der Sparkasse-Bauland-Stiftung wird dazu dienen, die für das Zeltlager notwendige Küchenausstattung zu ergänzen und auch Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Gerade in der aktuell herausfordernden Pandemiezeit, in welcher alle Veranstaltungen der DLRG ausfallen mussten und somit auch Einnahmen ausblieben, bildet die Spende der Stiftung in Höhe von 1500 Euro eine wertvolle Unterstützung unserer Jugendarbeit.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Vertreter beider begünstigter Einrichtungen nahmen die Schecks freudig entgegen und bedankten sich für die großzügige Unterstützung durch die Sparkasse-Bauland-Stiftung. Diese feierte am 19. November ihr 25-Jahr-Jubiläum.

Sparkassendirektor Graser: „Gemäß dem Kerngedanken der Sparkasse „Aus der Region. Für die Region.“ sind in den letzten 25 Jahren rund 113 800 Euro aus der Sparkasse-Bauland-Stiftung an die Stadt Osterburken geflossen.“ Mittelpunkt und Zweck der Sparkasse-Bauland-Stiftung ist die Förderung der Kultur, Jugendpflege sowie sozialer Aufgaben und Einrichtungen durch die Zuwendung von Mitteln an Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Städten und Gemeinden Adelsheim, Ahorn, Krautheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach.