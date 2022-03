Unterstützung für die Aktion von Trabold

Hemsbach. Die Überraschung war gelungen. Hemsbachs Ortsvorsteher Christoph Groß und die beiden Bauwagen-Mitglieder Jonas Gehrig sowie Philipp Bauer aus Hemsbach kamen nicht mit leeren Händen zu Rolf Trabold, dem Inhaber der Stadtbäckerei Osterburken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie bereits angekündigt, hatte man sich entschieden, die erste Gemarkungswanderung in Hemsbach für eine Spendenaktion zu Gunsten der von Rolf Trabold ins Leben gerufenen Spendenaktion für die Ukraine zu verwenden. So konnte man nicht ohne Stolz die Summe von 400 Euro an Rolf Trabold überreichen. Die Summe setzt sich aus der Sammelaktion der Wanderung sowie einem Zuschuss durch die Ortschaftsverwaltung und dem Bauwagen-Team zusammen, wie Ortsvorsteher Groß ergänzte. Seit Jahren habe man immer wieder Unterstützung bei Aktionen in Hemsbach durch die Stadtbäckerei erfahren und sei froh, jetzt auch selbst einmal etwas zurückgeben zu können.

Rolf Trabold zeigte sich hocherfreut über die Spende und dankte dem Bauwagen-Team Hemsbach und der Ortschaftsverwaltung für ihr Engagement und die Bereitschaft, anderen zu helfen. Ein Dank ging auch an alle Spender, die sich beteiligt hatten und seine Aktion damit unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit der Übergabe der Spende, zwei Schirmen und Tassen mit dem Hemsbacher Wappen sowie einem guten Gefühl wünschte die Hemsbacher Abordnung alles Gute für die anstehende Reise.