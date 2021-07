Trotz Pandemie 25 Schwerstkranke begleitet

Osterburken. In der Mitgliederversammlung der Hospizgruppe in der Baulandhalle gab die Vorsitzende Marianne Segieth bekannt, dass Schriftführerin Margot Schwind nach 14-jähriger Tätigkeit für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Segieth dankte Schwind für ihr langjähriges Engagement und für das gute Zusammenwirken.

Nach einem geistigen Impuls berichtete Segieth im Beisein von Bürgermeisterstellvertreter Martin Brümmer, Dekan Krauth und Klaus Dörzbacher über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Sie bedauerte, dass Corona-bedingt die Öffentlichkeitsarbeit eingeschränkt gewesen sei. Insgesamt hatten zehn Vorstandssitzungen und sechs Gruppenabende stattgefunden. Die Koordinatorin Beate Steinbrenner informierte, dass von den 24 Ehrenamtlichen im Berichtszeitraum 18 Hospizbegleiter im aktiven Dienst waren und sechs Mitarbeiter Verwaltungsaufgaben erledigten. Trotz erschwerter Bedingungen und Hygieneauflagen wurden in regelmäßigen Abständen 25 Begleitungen bei Schwerstkranken und älteren Menschen durchgeführt. 15 Begleitungen wurden abgeschlossen. Viele geplante Aktivitäten wie Schulungen und Ausbildungen mussten dagegen abgesagt werden.

Beate Steinbrenner berichtete weiter über ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung des Ambulanten Pflegediensts „Hand in Hand“ mit der Absicht einer guten Zusammenarbeit. Erfreulicherweise könne man eine neue Mitarbeiterin begrüßen.

Wieder Aktivitäten geplant

Trotz der Corona-bedingten Schwierigkeiten plane man für das zweite Halbjahr wieder Aktionen, wie am 28. September ein „LetzteHilfe-Kurs“ in Osterburken und mehrere Aktionen zum Welthospiztag im Oktober. Die Koordinatorin bedankte sich bei den ehrenamtlichen Begleitern für ihren Einsatz. Ein Dank galt auch dem Vorstand für seine tatkräftige Unterstützung.

Nach dem Bericht der Schatzmeisterin Sylvia Bachert, dem Kassenprüfungsbericht von Hilda Berberich und der einstimmigen Entlastung des Vorstands berichtete die Vorsitzende über das Prozedere der Neufassung der Satzung und der neuen Namensgebung. Diese Notwenigkeit habe sich durch die Vielzahl der beteiligten Gemeinden ergeben. Eine Begutachtung durch Volker Noe vom Ehrenamtszentrum Neckar-Odenwald-Kreis sei bereits erfolgt. Nach Ergänzungs- und Änderungsvorschlägen wurde die Satzung einstimmig verabschiedet. Nun muss sie noch durch die Eintragung in das Vereinsregister in Mannheim in Kraft treten. Segieth informierte weiter, dass man im Dezember bei der Jobbörse und beim Hospiz- und Palliativverband eine Stellenausschreibung geschaltet habe, da Koordinatorin Beate Steinbrenner in die zweite Reihe zurücktreten wolle. Glücklicherweise sei nach mehreren Bewerbungsgesprächen eine würdige Nachfolgerin gefunden. Martin Brümmer würdigte in seinem Grußwort die beachtliche Leistung des Vereins.

Der Ausblick auf die kommenden Monate thematisierte das Erstellen eines neuen Flyers, Kontaktaufnahmen zu den Hospizverein verbundenen Organisationen und Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit. Am Ende der Veranstaltung sprach der Ehrenvorsitzende Bernhard Wörner den Segen.