Trotz Corona stets einsatzbereit

Bofsheim. Die Präsenz zahlreicher Kameradinnen und Kameraden unterstrich bei der Generalversammlung der Feuerwehr-Abteilung Bofsheim im Gasthaus „Krone“ das leidenschaftliche Engagement der Truppe trotz momentan schwieriger Bedingungen. Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Uwe Schweizer folgte gleich die Neuaufnahme von Emely Balles in die Feuerwehr.

Schriftführer Matthias Klein berichtete per Video über das abgelaufene Geschäftsjahr. Mit 28 Mitgliedern sei die Feuerwehr Bofsheim personell gut aufgestellt. In mehreren Einsätzen konnte die Abteilungswehr, trotz nur eingeschränkter Übungsmöglichkeiten, ihre allzeitige Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen. Mehrere technische Hilfeleistungen, darunter das Beseitigen einer Ölspur, und ein Brand wurden erfolgreich bewältigt. Verstärkt wurde man durch die Indienststellung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). Dieser wurde in Eigenleistung aufgerüstet und einsatzbereit gemacht.

Spürbar zu kurz kamen gemeinsame Ausflüge und die Präsenz an pandemiebedingt ausgefallenen öffentlichen Veranstaltungen.

Nach dem Kassenbericht und der Bescheinigung einer tadellosen Kassenführung wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Jürgen Galm die Disziplin und die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, die sich in den zahlreichen Lehrgängen zeige.

Bewährtes Konzept

Die Feuerwehr Osterburken sei Dank ihrer Abteilungswehren wie der Abteilung Bofsheim gut aufgestellt, das dezentrale Konzept habe sich bewährt. Erfreut zeigte er sich über die zahlreichen Kinder in der Kids-Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Enttäuscht zeigte sich Galm hingegen über die unerfreulich geringe Fachförderung des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken, die dem Engagement der Feuerwehrleute nicht gerecht würde.

Dem schloss sich stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Michalowski in ihrem Grußwort an. Die Zahl der Aktiven habe einen Höchststand erreicht, die Feuerwehr sei im Ganzen gut aufgestellt. Dies stelle die in der Gesellschaft fest verankerte Truppe auf vielfältigen Feldern immer wieder unter Beweis.

Stadtkommandant Peter Schmitt unterstrich die Bedeutung einer schlagkräftigen, allzeit einsatzbereiten Truppe, die Wichtigkeit des MTW im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans und die Rolle des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die neuen Möglichkeiten müssten auch stets Ansporn sein.

Uwe Schweizer kündigte zum Abschluss weitere Termine an: Im September werde man wieder ein Kartoffelfest durchführen.