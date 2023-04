Tradition wurde gepflegt

Osterburken. Den schönen Osterbrauch des Choralspielens, welchen die Musikerinnen und Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle seit vielen Jahren pflegen, setzten sie auch in diesem Jahr fort. So übermittelten sie am Ostersonntag vom Wohngebiet „Salzberg“ aus musikalische Festtagsgrüße an die Bevölkerung der Römerstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss an den Gottesdienst am Ostermontag fand das traditionelle Osterkonzert unter der Mitwirkung der Stadt- und Feuerwehrkapelle und erstmals wieder mit dem Gesangverein „Frohsinn“ bei herrlichem Sonnenschein auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle, unter der Leitung von Dirigentin Patricia Letzgus, eröffneten das halbstündige Konzert mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“, dem das Lied des Gesangvereins Frohsinn „Wir lieben das Leben und den Chorgesang“, dirigiert von Annemarie Moser folgte. Nach dem weiteren Lied der Stadt - und Feuerwehrkapelle mit dem Titel „The Story“ begrüßte Bürgermeister Jürgen Galm die vielen Konzertzuhörer unter den wolkenfreien und sonnigen Himmel und freute sich, dass die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft das heutige Osterkonzert wieder mit gestalten, wofür er dankte. Es sei schön, dass beide Vereine diese Tradition auch weiterhin aufrecht erhalten.

Galm bedankte sich bei den Helfern des Obst - und Gartenbauvereins, die den schönen Osterbrunnen auf dem Marktplatz aufbauten, der durch Stadtpfarrer Thomas Kuhn gesegnet wurde. Ostern ist ein Fest des Friedens und er wünschte sich, dass ein solcher auch in der Ukraine bald wieder eintreten möge. Er leitete zur Segnung des Osterbrunnens durch Stadtpfarrer Thomas Kuhn über, der sich beim Obst - und Gartenbauverein bedankte, welche dieses schöne Kunstwerk geschaffen haben.

Mehr zum Thema Ortsbild verschönert Osterbrunnen in Osterburken und Schlierstadt geschmückt Mehr erfahren Osterkonzert Fröhlich gefeiert Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Zwei Reicholzheimer Sänger ausgezeichnet Mehr erfahren

Nach dem weiteren gesungenen Liedstück „Fröhlich klingen unsere Lieder“ durch die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft beendete die Stadt- und Feuerwehrkapelle des Osterkonzerts mit der Polka „Wir sind wir“. Zum Schluss gab es viel Beifall der anwesenden Besucher für die Akteure. F