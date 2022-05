Totalschaden nach Telefonat

Osterburken. Für eine 19-jährige Ford-Fahrerin endete ein Telefonat mit ihrem Handy am frühen Sonntagmorgen mit einem folgenschweren Unfall. Die junge Frau war gegen 3.20 Uhr mit ihrem Fiesta in der Industriestraße in Osterburken unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Einmündung zur Hagerstraße verlor sie nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei aufgrund der unerlaubten Handynutzung in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, eine Straßenlaterne sowie einen Verteilerkasten.

Die 19-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2