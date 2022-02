Tolle Bilder vor schöner Kulisse

Osterburken/Bronnbach. Ein außergewöhnliches Fotoshooting, fand am Sonntag im Kloster Bronnbach bei Wertheim statt. Anlässlich der ausgefallenen jährlichen Veranstaltung Hallia Venezia in Schwäbisch Hall, die immer an einem Sonntag eine Woche vor Rosenmontag stattfindet, hat die Fotogruppe Osterburken zusammen mit dem Fotoclub Würzburg und einigen Maskenträgern von Hallia Venezia ein Fotoshooting im Kloster organisiert.

Man staunte nicht schlecht, als die Gruppe in ihren faszinierenden Kostümen vom Gasthof zum Eingang des Klosters begab. Nachdem die G-Regeln der Anwesenden überprüft waren, konnte das Shooting beginnen.

Einmalige Kulisse

Eine derartige Kulisse hatte man in der Gruppe der Maskenträger noch nicht. Es sind schöne Fotos entstanden und alle beteiligten hatten einen schönen Tag verbracht. Über die herzliche Aufnahme der Gruppe sowohl im Gasthof Klosterhof als auch im Kloster haben sich alle sehr gefreut. Es ist heutzutage nicht leicht, ein geeignetes Projekt für ein Fotoshooting zu finden.

Vieles ist mit Genehmigungen überhaupt Fotos machen zu dürfen, ebenso mit Kosten diese Bilder auch der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen verbunden. Selbst, wenn man nur eine kleine Fotogruppe ist und das Ganze als Hobby aus Leidenschaft zur Fotografie betreibt. Was eigentlich sehr schade ist, denn so außergewöhnlichen Fotoaufnahmen zeigen doch der Öffentlichkeit, dass es lohnt, diese Orte zu besuchen und machen neugierig, selbst einmal dort hinzugehen.

Wie dem auch sei, es war an diesem Sonntag mal ein kleiner Augenschmaus, jenseits des Pandemie-Alltags und hat einige Spaziergänger angenehm überrascht. Abschließend hoffte man, dass die jährliche Veranstaltung im nächsten Jahr wieder in Hallia Venezia stattfinden kann.