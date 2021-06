Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Heckenstraße zwischen Schlierstadt und Osterburken ist am Samstagabend ein Fahrzeuginsasse gestorben, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden von Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken geflogen. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Fahrer des VW Passat und des Ford C-Max waren kurz vor 18 Uhr in einer

