Der 12. Stadtlauf, der am Sonntag bei idealem Laufwetter in der Römerstadt stattfand, knüpfte nach Corona-bedingter Zwangspause an den Erfolg von vor zwei Jahren an. Fast 600 Läufer aus der Region trafen sich in Osterburken, um an der bestens vorbereiteten Veranstaltung teilzunehmen. Werner Hemberger, einer der Mitorganisatoren von Reha-Fit, zeigte sich über die große Resonanz sehr zufrieden

...