Thorsten Klein wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt

Osterburken. Eine große Portion Optimismus prägte die 47. Jahreshauptversammlung in der Vereinsgeschichte der DLRG Osterburken, die mit rund neunmonatiger, Corona-bedingter Verspätung stattfand. Zu dieser begrüßte Vorsitzender Thorsten Klein im Ganztagsgymnasium Osterburken zahlreiche Mitglieder.

„Das Jahr 2020 war auch für uns als Verein ein schwieriges. Umso erfreulicher ist es, dass wir sogar zwölf Mitglieder hinzugewinnen konnten und unsere Gruppe stabil über 300 Mitgliedern liegt“, sagte Klein einleitend. In seinem Bericht betonte der Vorsitzende, die ganze Gruppe habe während der Pandemie nie aufgegeben: „Wir haben nach den Sommerfeien 2020 als eine der ersten wieder Übungsabende mit einem Hygienekonzept angeboten.“

Anfängerschwimmkurse

Nach dem erneuten Lockdown habe man die Übungsstunden im Sommer 2021 im Adelsheimer Freibad fortgesetzt und derzeit biete man im Bofsheimer Lehrschwimmbecken Anfängerschwimmkurse an. Möglich sei dies nur aufgrund einer ungebrochenen Weiterbildungsbereitschaft der Ausbilder. „Wir haben sehr viele motivierte Mitglieder in unseren Reihen“, so Klein. Dies sei umso erstaunlicher, wenn man bedenke, dass der bürokratische Aufwand in vielen Bereichen eher steige und so ehrenamtliche Arbeit erschwert werde. Er dankte allen Mitgliedern im Vorstand, den Ausbildern, den vielen aktiven Vereinsmitgliedern sowie der Stadt Osterburken.

Von großem Engagement berichtete Jürgen Schmitt, der für die Technische Leitung auf das Jahr 2020 zurückblickte. Auch wenn es aufgrund der Pandemie nicht möglich gewesen sei, Scheine abzunehmen, habe man einen gewissen Ausbildungsbetrieb sowie etliche Ausbildersitzungen und Fortbildungen durchführen können. Man könne auf einen „zuverlässigen Ausbilderstamm“ mit fünf aktiven Lehrscheininhabern und zwölf Ausbildungshelfern zurückgreifen, erklärte Schmitt.

Marius Zemmel und Lea Kautzmann trugen den Jahresbericht der Jugendleitung vor. Trotz aller Einschränkung sei man kreativ geworden und habe zahlreiche Ersatzaktionen durchgeführt. „Dies war sicherlich für die Kinder ein kleines Stück Normalität“, sagten die Jugendleiter. Nachdem Kassenwart Udo Helbig eine tadellose Kassenführung bescheinigt worden war, sprach Bürgermeister Galm zu den Gruppenmitgliedern. Auch der stellvertretende Bezirksleiter Thomas Zemmel dankte der Gruppe. Er erinnerte an den Beitrag der DLRG zur Unterstützung der Neckar-Odenwald-Kliniken in der Hochphase der Pandemie wie auch des mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums. „Wir haben nie den Kopf in den Sand gesteckt und dort geholfen, wo wir gebraucht wurden“, unterstrich Zemmel.

Turnusgemäß standen Wahlen an, bei denen Thorsten Klein als Vorsitzender einstimmig bestätigt wurde. Ebenso einstimmig wurden nahezu alle Posten des Vorstands mit folgenden DLRG-Mitgliedern besetzt: Inge Maurath und Lothar Jahn (stellvertretende Vorsitzende), Udo Helbig (Kassenwart), Manuel Zimmermann, Laura Schäfer, Jörg Rüdinger und Jürgen Schmitt (Technische Leitung), Dr. Marie Catherine Brümmer (Gruppenärztin), Jan Egenberger (Referent für Öffentlichkeitsarbeit), Christina Rubin (Schriftführerin), Sascha Rubin, Thomas Zemmel, Melanie Loser und Joachim Brümmer (Beisitzer).

Die Jugendleitung wird erst nach Wiederaufnahme der Schwimmstunden gewählt.

Verabschiedet aus dem Vorstand wurden Rebecca Klein und Christoph Müller. Klein dankte allen für die Bereitschaft, ihr Amt weiterzuführen oder neu zu übernehmen.

Bei hoffentlich abklingender Pandemie werde man die wichtige Arbeit der DLRG konsequent fortsetzen.