Termine stehen fest

Osterburken. Die Termine für die „Zuhör-Tour“ von Bürgermeister Jürgen Galm unter dem Motto „Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.“ stehen nun fest. Der aktuelle Amtsinhaber kandidiert bei der Bürgermeisterwahl von Osterburken am 5. Dezember erneut und will daher noch einmal verstärkt in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen, Gruppierungen und Institutionen treten, um deren aktuelle Bedürfnisse, Ideen und Visionen kennenzulernen. Dazu stehen folgende Termine vor Ort fest:

Freitag 19. November,18 Uhr: Jugendveranstaltung im Bernhardusheim in Osterburken.

Samstag 20. November,16 Uhr: Dorfspaziergang in Hemsbach, Treffpunkt am Rathaus in Hemsbach.

Dienstag 23. November, 19 Uhr: Gespräch über die Zukunft der Kitas, Treffpunkt im Café im Römermuseum in Osterburken.

Mittwoch 24. November, 19.30 Uhr: Bürgergespräch in Bofsheim im Gasthaus Krone.

Sonntag 28. November, 10.30 Uhr: Frühschoppen in Osterburken im Sportheim des SV.

Montag 29. November, 19.30 Uhr: Bürgergespräch in Schlierstadt im Badischer Hof. nb