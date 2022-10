Teilnehmer begeistert

Osterburken. Hellauf begeistert waren die 15 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen-Anhalt vom „klassischen“ Programmlehrgang Teilnehmern des Duke of Edinburgh’s International Award in der Alten Bahnmeisterei in Osterburken. Lehrgangsleiter Klaus Vogel wurde von Eva Wilke (Co-Trainerin) und Bianca Heinstadt (Organisation) unterstützt.

Nach elf Online-Fortbildungen dieser Reihe in diesem Jahr stieß die Gelegenheit zu einem „klassischen“ Programmlehrgang auf reges Interesse. Aufgabe dieses Grundlehrgangs ist es, Erwachsene auf die Betreuung von Teilnehmern des Duke of Edinburgh’s International Award vorzubereiten – jede Einrichtung, die das Programm anbietet, muss mindestens drei entsprechend ausgebildete Mitarbeiter haben. Sämtliche Kursunterlagen gab es online vorab; als vorbereitende Hausaufgabe war das Handbuch zu lesen und ein fiktives persönliches Programm zu erstellen. Beim Lehrgang stellten dann die Teilnehmer das Programm und seine Komponenten in Kurzpräsentationen vor. Die einhellige Tendenz der begeisterten Teilnehmer: „Live ist so viel mehr als online“; alle wollen deshalb bei nächster Gelegenheit wieder zu einer Fortbildung nach Osterburken kommen.