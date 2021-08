Studienkreis Osterburken hat Ratgeber für Eltern veröffentlicht

Osterburken. Das zurückliegende Schuljahr hat für Schüle und deren Eltern starke Herausforderungen und Belastungen mit sich gebracht. Während sich bei vielen Kindern und Jugendlichen große Lernlücken aufgetan haben, fanden sich ihre Eltern in Zeiten von Homeschooling und Wechselunterricht unfreiwillig in der Rolle von Ersatzlehrern wieder. Da das kommende Schuljahr auf mehr Normalität in Schule und Alltag hoffen lässt, fragen sich viele Eltern nun: „Wie viel Unterstützung benötigt mein Kind jetzt von mir und wie sollte die aussehen? Helfe ich womöglich mehr als gut ist?“ Antworten darauf gibt der neue Ratgeber des Nachhilfeinstituts Studienkreis in Osterburken. Das 48 Seiten starke E-Book mit dem Titel „Vertrauen statt Kontrolle — So finden Eltern aus der Helikopter-Falle“ kann kostenlos unter studienkreis.de/vertrauen-statt-kontrolle heruntergeladen werden. Unter Helikopter-Eltern versteht man umgangssprachlich überfürsorgliche Eltern, die sich ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um diese zu behüten und zu überwachen.

Im Ratgeber erfahren Eltern, wie sie ihr Kind auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit in Schule und Alltag begleiten können. „Eltern sollten nicht davon ausgehen, dass sie für sämtliche Belange ihres Kindes zuständig sind. Vor allem sollte die Rolle von Vätern und Müttern nicht darin bestehen, für das Deutsch-Referat selbst zu recherchieren und die Mathe-Hausaufgaben für ihr Kind zu erledigen“, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis.

Stattdessen sollten Eltern ihre Kinder lieber darin unterstützen, ihre Motivation zu finden, das Lernen zu lernen und ihren Tagesablauf zu strukturieren. Auch brauchen Kinder und Jugendliche ihre Eltern gerade in der jetzigen Zeit besonders als Ansprechpartner für ihre schulischen Sorgen und Nöte.