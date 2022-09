Streckensperrung wird bald aufgehoben

Osterburken/Berolzheim. Die Bauarbeiten auf der L 1095 zwischen Osterburken und Berolzheim sind in vollem Gang. Seit dem 22. August wird die Fahrbahndecke auf der 7,5 Kilometer langen Strecke saniert, weil zuvor erhebliche Mängel festgestellt wurden (wir berichteten). Deshalb ist die Straße für den Verkehr gesperrt.

Beginn am Ortsausgang

Der Abschnitt beginnt am Ortsausgang von Osterburken nach der Abfahrt zur Firma „AZO“ und verläuft in Richtung Berolzheim bis zur Grenze des Neckar-Odenwald-Kreises. Saniert wird außerdem der Abzweig Richtung Rosenberg und etwa 100 Meter versetzt gegenüber, der Abzweig in Richtung Bronnacker. Die Arbeiten werden dabei von der Firma Trend-Bau aus Röttingen ausgeführt.

„Die Deckschicht ist auf der kompletten Länge gefräst. Derzeit laufen Instandsetzungsarbeiten an der darunter liegenden Tragschicht“, erklärt Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium Karlsruhe auf Nachfrage der Fränkischen Nachichten. Als nächstes soll die neue Deckschicht wieder eingebaut werden, erläutert sie weiter. Nächste Woche folgen die Markierungsarbeiten.

1,5 Millionen Euro

Da sich die Arbeiten voll im Zeitplan befinden, kann die Streckensperrung wie geplant Ende der nächsten Woche aufgehoben werden. Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen.