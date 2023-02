Stolz auf den Ausbildungsstand

Osterburken. In der Sitzung des Gemeinderats unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm im Bürgersaal des Rathauses stand der Jahresbericht der Feuerwehr auf der Tagesordnung. Stadtkommandant Peter Schmitt informierte über die vier Abteilungswehren der Freiwilligen Feuerwehr mit den Abteilungskommandanten Stefan Schwab, Thomas Stark, Jens Schmidt und Uwe Schweizer und insgesamt 129 Aktiven, 39 Mitgliedern in der Alters- und 58 in der Jugendwehr.

Stolz zeigte er sich über den Ausbildungsstand mit drei Verbandsführern, acht Zugführern, 27 Gruppenführern, vier Ausbildern Sprechfunk, drei Ausbildern Maschinist, fünf Ausbildern Atemschutz, fünf Ausbildern Grundausbildung, drei Gerätewarten, vier Atemschutz-Gerätewarten, 21 Hilfeleistungen, 61 Atemschutzgeräteträgern, 79 Maschinisten, 111 Sprechfunker und 39 Führerscheine C.

Weitere Ausbildungen wurden auch in der Corona-Zeit nicht vernachlässigt, weiter stellte er den Fuhrpark der Feuerwehr vor. Mit dieser Mannschaft und dem Equipment ist man zuständig für Osterburken und seine Teilorte, als Überlandhilfefeuerwehr auch für die Nachbargemeinden Ravenstein und Rosenberg sowie für den Autobahnabschnitt der A81 und hatte 2022 neben 23 Kleinbränden, neun Mittelbränden, 40 technischen Hilfeleistungen und zehn sonstigen Einsätzen auch 31 Fehlalarmierungen zu bewältigen. Im Angebot hat die Stützpunktwehr zahlreiche Ausbildungen und man pflegte intensiv die Schulungen der eigenen Kinder- und Jugendwehren, aber auch die Kameradschaft, obwohl nach der schwierigen Corona-Zeit wieder einiges an Routine aufgeholt werden müsse. Mit Spannung erwartet werde die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses. L.M.