Stimmungsvolle Lichterfeier

Schliertstadt. Bei einer Lichterfeier am Samstagabend konnten sich die Besucher in der Pfarrkirche St. Gangolf auf die Adventszeit einstimmen.

Nach dem Einzug von Pfarrer Kuhn, Diakon Schnarz und einer Schar von Ministranten stand das Musikstück „Abendsegen“ von Josef, Jutta und Thomas Pfeil an Orgel, Geige und Trompete auf dem Programm. Pfarrer Kuhn sprach in seiner Begrüßung die Sehnsucht der Menschen nach Frieden in der Welt an und segnete den Adventskranz.

Zum Lied „Macht hoch die Tür“, das vom Musikverein Schlierstadt dargeboten wurde, sang die Gemeinde kräftig mit. Anschließend trug Diakon Schnarz eine Geschichte über vier Kerzen im Advent vor und regte zum Nachdenken an. Pfarrer Kuhn verdeutlichte den Sinn der Geschichte in einem Impuls. Auch beim zuvor mit Silke Schneider einstudierten Lied „Wir ziehen vor die Tore der Stadt“, begleitet von Josef, Jutta und Thomas Pfeil, sang die Gemeinde kräftig mit.

Nach den von den Ministranten vorgetragenen Fürbitten wurde die Händel-Arie „Süße Stille, sanfte Quelle“ von Familie Pfeil vorgetragen. Bevor Andreas Schnarz das Friedensgebet sprach, setzte der Musikverein mit „Radio Vatican“ ein besonders gelungenes musikalisches Highlight des Abends. Danach durfte „Oh Heiland reiß die Himmel auf“ nicht fehlen.

Das festliche Niveau wurde fortgesetzt mit der ausdrucksstarken Mezzosopran-Stimme von Johanna Schneider, die „People help the people“ von Birdy, begleitet von Dominik Schneider am Klavier, zum Besten gab. Das inzwischen für St. Gangolf traditionelle Weihnachtslied „Tochter Zion“, begleitet von der Musikkapelle, bildete den Schlusspunkt der Andacht.