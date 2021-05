Bei der Kulturkommode in Osterburken heißt es am Samstag, 12. Juni, möglicherweise wieder „Vorhang auf!“. So ist jedenfalls die Planung des Leitungsteams des Kleinkunstvereins für den Auftritt des Liedermachers Stefan Eichner in der Alten Schule.

„Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Ihr Gitarrenspiel und die Art der Texte erinnern mich sehr daran – wunderbar!“. Diese und ähnliche

...