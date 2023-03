Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadtlauf Osterburken Stadtlauf Osterburken: Startgelder erhält die kleine Wilma

Der 13. Stadtlauf Osterburken findet am 14. Mai statt. Die Veranstalter spenden das komplette Startgeld an die Eltern der dreijährigen Wilma aus Markelsheim. Diese leidet an einem Gendefekt und an Muskelschwäche.