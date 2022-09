Osterburken. Etwa 80 Frauen haben am Freitag am ökumenischen Gottesdienst zum Thema des diesjährigen evangelischen Frauensonntags „Spuren des Wandels“ in der katholischen Kirche in Osterburken teilgenommen.

Stimmungsvolle Atmosphäre

Mit selbst formulierten Texten spürte das Team der ökumenischen Frauenarbeit der Region Odenwald-Tauber den verschiedenen Spuren des Wandels im Leben von Frauen nach: Veränderungen der beruflichen und privaten Möglichkeiten für Frauen in den letzten 100 Jahren, Klimawandel, körperliche Veränderungen mit dem Alter, Wandel in Kirche und Gesellschaft und vieles mehr. Zu einer stimmungsvollen Atmosphäre trug ganz entscheidend der Singkreis Hettigenbeuern unter der Leitung von Petra Reiß bei. Schöne Melodien mit passenden Texten bereicherten die Feier.

„Leben braucht Wasser“

Die Kollekte von 507 Euro geht an den Förderkreis „Leben braucht Wasser“. Dieser unterstützt mit Geld und Fachwissen den Bau von Rohrbrunnen und einfachen Pumpen. Außerdem werden sanitäre Anlagen gebaut und Schulungen in Hygiene durchgeführt, um Krankheiten zu vermeiden.