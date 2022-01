Spielplatz soll Generationen-Treffpunkt werden

Schlierstadt. Die Neugestaltung des Spielplatzgeländes war ein Schwerpunkt bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in der Mehrzweckhalle. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger erteilte dazu Ortschaftsrat Tobias Münch das Wort. Dieser stellte zur Neugestaltung des Spielplatzgeländes den Entwurf eines Förderantrags aus dem Regionalbudget der Leader-Region Badisch-Franken vor. In seinen Ausführungen sagte er, dass die aktuellen Spielgeräte gut in Schuss sind. Nach seiner Meinung bezieht sich das Angebot aber nur auf jüngere Kinder. Zum aktuellen Bestand zählen eine Rutsche, Sandkasten, Karussell, eine Wippe, ein Klettergerüst, eine Seilbahn und eine Schaukel. Einer Anregung von Bürgern zufolge soll die Anlage vielschichtiger gestaltet werden.

Fitnessgeräte aufstellen

Bestärkt wird dies nicht zuletzt so Münch auch durch die Pandemie. Viele Menschen betätigen sich derzeit körperlich an der frischen Luft. Der zentralgelegene Spielplatz biete sich daher förmlich für das Projekt „Mehrgenerationenspielplatz“ an. In der Umsetzung würde das bedeuten, dass der Spielplatz um Fitnessgeräte für alle Bevölkerungsschichten ergänzt wird. Vorgesehen sind die Anschaffung von Spielgeräten für Jung und Alt wie zum Beispiel zwei stationäre Fitnessräder, ein Hüfttrainer, eine Ruderbank und ein Bodentrampolin.

Des Weiteren sollen eine Blühwiese und klimastabile Bäume das Projekt naturnah abrunden. Für Erholungssuchende sollen zwei Waldsofas aus heimischem Holz zur Verfügung stehen. Hinzukommen zur Erläuterung der Fitnessgeräte, der Bäume und Blühwiese noch Erklärtafeln.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf circa 17 700 Euro. Wie üblich sollen 80 Prozent der Kosten als Zuschuss über das Leader-Regionalbudget beantragt werden. Alle Spiel- und Sportgeräte sollen in ehrenamtlicher Arbeit durch Bürger aufgestellt werden. Gleiches gilt für die Pflanzung der klimastabilen Bäume sowie für die Aussaat der Blühwiese, welche vom Kindergarten übernommen werden soll. Die Arbeiten sollen vom städtischen Bauhof nach Notwendigkeit begleitet werden. Angedacht ist auch, entsprechende Kooperationen mit Vereinen einzugehen.

Ortsvorsteher Breitinger dankte Ortschaftsrat Tobias Münch für seine Ausführungen, stellte jedoch fest, dass hierfür haushaltsrechtlich keine Mittel vorgesehen sind. Positiv sei jedoch, dass der Gemeinderat erst Ende Januar in einer Klausurtagung über den neuen Haushalt beraten wird, so dass die erforderlichen Mittel noch eingestellt werden können. In der anschließenden Diskussion regten die Ortschaftsräte Michael Schwebler und Philip Sack an, das Angebot mit einer Nestschaukel für Kleinkinder zu erweitern und die Mittel für die Finanzierung in den Antrag mit aufzunehmen. Ortschaftsrat Andreas Heffner sprach die Beteiligungen an. Bei der Blühwiese so Ortschaftsrat Tobias Münch wolle man mit dem Kindergarten kooperieren und die Pflege in Abstimmung mit dem Bauhof durchführen. Vom Zeitplan her soll die Spielplatzaufwertung nach möglicher Projektbewilligung im Februar im Sommer umgesetzt werden. Nach der Aussprache stimmten die Ortschaftsräte einstimmig dem Vorhaben zu.

Keine Tempo-30-Zone

Auf Antrag des Ortschaftsrates wurde bei der Verkehrsschau erneut der Wunsch des Ortschaftsrates im Bereich der beiden Bushaltestellen Hauptstraße und Heckenstraße zum Schutz der Schulkinder eine 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung einzurichten, vorgeschlagen. Was die Verkehrsschaukommission erneut ablehnte. Dennoch wurde mit dem Vorschlag der Anbringung von Hinweisschildern auf Schulkinder ein kleiner Erfolg erzielt. Festgestellt wurde in diesem Zusammenhang auch, dass die Leitpfähle in der Ortsmitte entfernt werden müssen, da im Ortsbereich keine solche stehen dürfen.

Nach dem am Ortsausgang in Richtung Osterburken ein neues Wohnhaus entstanden ist, wurde die Versetzung des Ortseingangsschildes beantragt, seitens der Kommission mit der Begründung, dass sich das bestehende Schild an einem ordnungsgemäßen Platz befindet, abgelehnt. Dem Wunsch von Anwohnern des Ferienhausgebietes „Vogelherd“ zur Einrichtung einer 30 km/h-Zone kam die Verkehrsschaukommission nicht nach. Nach Auffassung der Verkehrsbehörde kann es sich hierbei nur um wenige Einzelfälle handeln, da die Straße einem Feldweg gleicht und zu großen Teilen nur geschottert ist. Aktuell gebe es hier keinen Anlass tätig zu werden.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Breitinger den Ortschaftsrat über die Behandlung des Themas „Antrag der Southsidebase GmbH zur Abänderung der Genehmigung nach § 6 LuftVG Sonderlandeplatz (SLP) Schlierstadt-Seligenberg; Stellungnahme des Ortschaftsrates im Rahmen der Anhörung des Regierungspräsidiums Stuttgart“ im Gemeinderat.

Er teilte mit, dass zwei Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart dem Gemeinderat das Verfahren erläuterten. Demnach ging es bei diesem Antrag nur um die Verlängerung der Genehmigung für das Flugzeug und die Aufnahme weiterer Maschinen, die im Falle eines Ausfalles der Hauptmaschine, auch eingesetzt werden können.

In die Stellungnahme der Stadt Osterburken fließen die Forderungen der Stellungnahme des Ortschaftsrates, so Breitinger, komplett ein. Gleichzeitig stellte er jedoch fest, dass laut Aussage der Vertreter des Regierungspräsidiums kaum Aussichten bestehen, dass die Forderungen Berücksichtigung finden. Das Genehmigungsverfahren sei ein starres Verfahren, dass zum Beispiel Lärmmessungen erst ab 15 000 Starts- und Landungen vorsieht. Betont wurde außerdem, dass sich die Lärmbelästigungen im Rahmen des Möglichen befinden. Breitinger korrigierte jedoch eine Aussage aus der letzten Sitzung bezüglich einer Festschreibung von 1500 Starts und Landungen pro Jahr.

Ergebnis wird noch dauern

Nach den aktuellen Unterlagen des Regierungspräsidiums sind in den Jahren 2016 bis 2021 zwischen 1042 uns 2494 Starts und Landungen angefallen. Die Anzahl der Flugtage pro Jahr betrugen 2019 107, 2020 70 und 2021 80. Das Ergebnis der Anhörung werde noch einige Zeit auf sich warten lassen, da zahlreiche Einwände und Stellungnahmen auszuwerten sind, so der Ortsvorsteher.

Seit einiger Zeit werden auch in Schlierstadt Fassaden und Schaltschränke der Telekom durch Farbschmierereien verunstaltet. Es sei bedauerlich, dass gerade die neu aufgestellten Schaltschränke betroffen sind. Seitens der Ortschaftsverwaltung bitte man um Unterstützung der Bürger, um solche Taten, deren Beseitigung sehr kostenaufwendig sind, zu verhindern.