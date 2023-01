Spendenaktion war der Höhepunkt

Schlierstadt. Die vergangenen beiden Jahre waren trotz pandemiebedingter Einschränkungen zwei erfolgreiche Jahre mit einem vielseitigen Programm. Der Heimatverein Schlierstadt, unter Vorsitz von Albin Jelinek, blickte auf die beiden Geschäftsjahre 2021 und 2022 zurück. Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der Vorsitzende neben einigen Mitgliedern auch Bürgermeister Jürgen Galm, Ortsvorsteher Jürgen Breitinger, Vertreter der Schlierstadter Vereine sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte. Beim Totengedenken wurde an Lothar Stemmer gedacht, der dem Verein jahrzehntelang verlässlichen Dienst erwies. Er galt als eines der Gründungsmitglieder des Vereins.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Albin Jelinek die beiden vergangenen Jahre Revue passieren. Während liebgewonnene Veranstaltungen im Jahr 2021 noch ausfallen mussten, konnten in 2022 der beliebte Kaffeeklatsch und der Christbaumverkauf mit Bewirtung wieder stattfinden. Diese Veranstaltungen seien seitens der Bevölkerung immer sehr gut angenommen und tragen zur Unterhaltung der Menschen im Ort bei.

Mehrere Aktivitäten

Nachfolgend zählte Vorsitzender Jelinek weitere Aktivitäten auf, die der Heimatverein in dem abgelaufenen Berichtszeitraum durchführte. Gemeinsam konnte der Friedhof gesäubert werden sowie einige Renovierungsarbeiten am Dorfhäusle und an der Grillhütte verwirklicht werden. Außerdem beteiligte man sich bei dem Bau des Mehrgenerationenspielplatzes und bei dessen Einweihung im Zuge eines kleinen Dorffestes. Mit Unterstützung der Firma Seibold konnte an einem ehemaligen Standort eines Bildstocks am Bofsheimer Weg ein neuer Sockel mit Holzkreuz errichtet werden. Im Frühjahr 2023 soll an dieser Stelle noch ein Waldsofa mit Blick auf den Ort angebracht werden um die Maßnahme dann mit einer feierlichen Segnung abzurunden. Zudem soll jeweils ein Waldsofa am Sportplatz und am Gedenkstein von Pfarrer Stoll Richtung Hemsbach aufgestellt werden.

Als ganz besonderen Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete der Vorsitzende die Crowdfunding-Aktion zur Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in Kooperation mit der Volksbank Franken. Es sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass innerhalb weniger Wochen mehr als 7000 Euro an Spenden für einen neuen Toilettenwagen zusammengekommen seien, so Albin Jelinek. Sein Dank galt Tobias Münch für die Initiative, allen Spenderinnen und Spendern und der Volksbank Franken, die zusätzlich 5000 Euro zum neuen Toilettenwagen beisteuerte. Im Laufe der nächsten Tage soll der neue Toilettenwagen in Schlierstadt ankommen und dann bei Veranstaltungen innerorts zur Verfügung stehen.

Nach dem anschließenden erfreulichen Bericht des Kassenwarts Reiner Münch nahm Bürgermeister Jürgen Galm die Entlastung des Vorstands vor und bedankte sich beim Heimatverein für die geleistete Arbeit. „Der Heimatverein ist in Schlierstadt ein verlässlicher Aktivposten und leistet einen wichtigen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag. Dafür mein Dank und Glückwunsch“, sagte Bürgermeister Jürgen Galm.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger dankte im Namen des Ortschaftsrats und führte anschließend die Neuwahlen des Vorstands durch. Diese ergaben folgende Ergebnisse: Albin Jelinek bleibt Vorsitzender. Tobias Münch war bisher Beisitzer und ist zukünftig an Stelle von Roman Mayer zweiter Vorsitzender. Schriftführerin bleibt Claudia Stemmer. Ebenso bleibt Reiner Münch Kassier. Als Beisitzer fungieren weiterhin Dietmar Heid; Roman Mayer, Wolfgang Wachter und Anneliese Weidemann. Neu in den Vorstand tritt Philipp Sack als Beisitzer ein. Kassenprüfer bleiben Klaus Baier und Thomas Heß.

Im Anschluss an die Neuwahlen dankte Albin Jelinek Rainer Niegel, der sein Amt als Beisitzer nach dreizehnjähriger Tätigkeit aufgibt. Er überreichte ihm einen Geschenkkorb.

Abschließend gab Tobias Münch einen Ausblick wie man den Heimatverein in Zukunft attraktiver und zukunftsfähiger machen wolle. Dazu zählt unter anderem ein neues Vereinslogo mit dem Titel „Heimatverein(t)Schlierstadt“ und die Stärkung der örtlichen Kommunikation in Form einer Nachrichtengruppe für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

„Natürlich sind wir auch über jedes neue Mitglied, jede helfende Hand und neue Ideen jederzeit dankbar“, so Tobias Münch und Albin Jelinek. Nach einigen Informationen durch den Vorsitzenden endete die Versammlung bei guten Unterhaltungen im „Badischen Hof“.