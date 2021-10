Sirenen für den Bevölkerungsschutz

Osterburken. Stadtrat Jürgen Breitinger merkte zum Ende der Sitzung des Gemeinderats Osterburken an, dass die Sirenen in den Ortsteilen nur noch bedingt funktionieren und sich die Feuerwehr Sorgen mache, die Bevölkerung könne im Katastrophenfall nicht rechtzeitig informiert werden. Der Gemeinderat beschloss 2014 auf die Sirenen zu verzichten, da die Feuerwehrleute mit Funkern ausgestattet seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fördermittel stehen bereit

Da nun vom Land Fördermittel für die Anschaffung neuer Sirenen zur Verfügung gestellt werden (wir gerichteten), bat Jürgen Breitinger darum, sich in einer der nächsten Sitzungen mit diesem Thema zu befassen. Bürgermeister Jürgen Galm sagte dazu, dass man sich schon Gedanken zum Thema gemacht habe und sowohl mit den Sachbearbeitern im Landratsamt, als auch mit dem Kreisbrandmeister gesprochen habe. „Das ist eine ungute Situation, weil jetzt Fördermittel auf den Markt geworfen werden, es allerdings noch keine Musterlösung gibt“, so Galm. Zum Umgang mit der Situation gebe es ein „differenziertes Meinungsbild“, so der Bürgermeister weiter. Nach Informationen des Landratsamtes gebe es Hochleistungssirenen, so das man für die Ortsteile jeweils eine Sirene und für die Stadt lediglich zwei Sirenen bräuchte. Diese könnten dann auch Sprachdurchsagen machen.

Um sich umfangreich mit dem Thema Sirenen zu befassen, wolle man den Punkt nun gesondert in einer der nächsten Sitzungen behandeln. Möglicherweise in Zusammenhang mit der Präsentation der Gruppe „Notfallplanung“ der Bürgerwerkstatt. „Die Gruppe hat zum Thema Katastrophenschutz schon ein gutes Programm vorgelegt“, so Stadträtin Margaret Horb. nb