Sie wollen weiterhin gemeinsam reisen

Osterburken. Das über das Bauland hinaus bekannte Ehepaar Paul und Inge Wohlfart feiert an diesem Donnerstag ihre Goldene Hochzeit. Der Jubilar Paul Wohlfart wurde am 3. März 1953 in Osterburken als fünftes von sechs Kindern geboren. Er wuchs zusammen mit seinen vier Brüdern und einer Schwester in Osterburken auf. Er besuchte die Grund-und Hauptschule in Osterburken, wechselte in die ÜAB in Buchen und begann dann in Neckarelz eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Während seiner zwölfjährigen Bundeswehrzeit machte er dort die Ausbildung zum Fahrlehrer aller Klassen. Inge Wohlfart wurde am 16. September 1953 auch in Osterburken geboren. Sie hat noch eine Schwester. Inge Wohlfart besuchte die Grundschule in Heilbronn, dann die Mittelschule in Buchen. Anschließen machte sie in Mosbach eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Danach war sie über 30 Jahre bei der Firma Egner in Adelsheim tätig.

Das Jubelpaar lernte sich 1967 auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof, auf dem Römerkastell kennen. Beide waren im DRK-Ortsverein Osterburken sowie als Gruppenleiter im Jugendrotkreuz tätig. Paul war zudem Betreuer in der damaligen A-Jugend des SV Osterburken.

An Weihnachten 1971 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im Oktober 1972 wurde dann die Kirchliche Trauung in der Katholischen Kirche in Hemsbach gefeiert. 1974 kam Sohn Marcus zur Welt und zwei Jahre später Tochter Kerstin. Im Jahre 1988 übernahm Paul Wohlfart die Fahrschule von Gustl Speth, die er auf vier Filialen ausbaute und zusammen mit seiner Frau bis zum 31. März 2022 erfolgreich leitet. Zum 1. April erfolgte die Übergabe der Fahrschule an den Fahrlehrer Gerd Rößner, der die Fahrschule wie gewohnt weiterführt.

Jetzt freuen sich die Eheleute, weitere Reisen mit dem Wohnmobil zu unternehmen. Zum Ehrentag gratulieren neben den Kindern auch die fünf Enkel. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicher zahlreichen Glückwünschen zur Goldenen Hochzeit gerne an. F