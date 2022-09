Sicherheit am Badesee

Osterburken/Freudenberg. Das vierte Jahr in Folge übernahm die DLRG-Ortsgruppe Osterburken eine Rettungswache am Freudenberger Badesee. 17 motivierte DLRGler entlasteten damit die dortige Ortsgruppe an einem Sommerwochenende.

Der Samstag gestaltete sich, nach einer Einweisung des Teams in Rettungsrucksack, Boot und Funkgeräte, aufgrund des bedeckten Wetters ruhig. Nach der Schließung des Seebades konnten die DLRGler daher den Abend ausklingen lassen und die Nacht in Zelten verbringen.

Auch am Sonntag bezog die Ortsgruppe pünktlich die Wachposten rund um den See. Das Seebad war aufgrund des nun sehr sonnigen Wetters gut besucht. Glücklicherweise mussten die Rettungsschwimmer dennoch nicht eingreifen. Das Wochenende war somit ein sommerlicher Höhepunkt für die Ortsgruppe, da man im Einsatzfall nicht nur die in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten hätte anwenden müssen, sondern die Gruppe auch die gemeinsame Zeit am See genießen konnte. Der Ortsgruppe Freudenberg wurde für das nächste Jahr wieder eine Rettungswache zugesagt.