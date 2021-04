Die Eheleute Georg und Gertrud Godowitsch feiern an diesem Montag ihre Diamantene Hochzeit. Die Heirat des Jubiläumspaars fand am 26. April 1961 in der Pfarrkirche in Osterburken statt.

Georg Godowitsch wurde am 9. April 1940 in Kreuzbach/Ungarn geboren. Im Alter von sechs Jahren musste er mit seinen Eltern den Geburtsort verlassen. Im Aufnahmelager in der Klinge in Seckach fand die

...