Sehenswerte Schlepperparade

Bofsheim. Gut besucht war das 10. Kartoffelfest der Feuerwehr. Bereits am Samstagabend herrschte bei munterer Unterhaltungsmusik von Rainer Kratzer eine prächtige Stimmung im voll besetzten früheren Lagerhaus. Die leckeren Kartoffelgerichte, wobei die Kartoffeln direkt vom „Kartoffeldämpfer“kamen, fanden reißenden Absatz. Darüber hinaus konnte man über die Festtage im Café „Florian“ den gespendeten selbst gebackenen Blechkuchen genießen, wovon ebenfalls rege Gebrauch gemacht wurde. Trotz des durchwachsenen Wetters am Sonntag hatten sich bereits um die Mittagszeit zahlreiche, mit am Ende über 100 registrierten Schleppern unterschiedlichster Art, eingefunden und so dem beliebten Bofsheimer Kartoffelfest wieder einen schönen Rahmen gegeben.

